亨利高汀演蛇眼 圆武打片梦想

（本地讯）第816期《优1周》封面人物是马来西亚华裔混血儿Henry Golding（亨利高汀）。从《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）到后来独当一面挑战好莱坞制作《失踪网红》（A Simple Favor）《去年圣诞节》（Last Christmas）和《绅士》（The Gentlemen），34岁的亨利高汀在大银幕的多变尝试，为他成功开拓更广的戏路与前途。

他在新片《特种部队：蛇眼起源》（Snake Eyes: G.I.Joe Origins），一圆拍摄武打动作片的梦想；疫情蔓延期间，他与爱妻Liv Lo于今年3月在美国洛杉矶迎来宝贝女儿的诞生。想知道荣升爸爸的亨利高汀如何成为名副其实的“女儿傻瓜”？可翻阅《优1周》精彩的封面故事。

其他精彩内容有港星陈滢、刘丹的访问；介绍韩剧“Racket Boys”、中国爱情喜剧《变成你的那一天》和新版美剧“Gossip Girl”；热门话题谈“偶像”为何变“呕像”；保健告诉你怎么分辨偏头痛或紧张性头痛；分享六大安眠贴士；带大家到美国西雅图看看这个“绿宝石之城”（Emerald City）不同特色的“温室”。

《优1周》将在今天上架，每本只卖$2。官网：www.uweekly.sg，《优1周》在超市及便利店均有出售。也可下载magzter应用，到magzter官网购买，上bit.ly/uwsub订阅。

本周送礼：新加坡文华东方酒店（Mandarin Oriental Singapore）送出一份Deluxe Room双人住宿（2D1N，价值$829++）；Walt Disney Studios送出5份“Disney's Jungle Cruise”电影礼包（成人汗衫、背包、铅笔包、LED露营户外灯、文件整理架）。