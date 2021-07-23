五年前帮吴亦凡说话 那些被打脸的名人们

加拿大籍男星吴亦凡近日被网红都美竹连环踢爆私生活混乱、涉嫌诱奸未成年女性等，卷入桃色风暴的他虽多次透过工作室发出声明澄清，不过未能平息风波。

吴亦凡当年为LV代言，宣传声势浩大。（微博）

继被官媒央视点名批评之后，近日再遭《人民日报》旗下的《踏浪青年》撰文批评，指他工作能力低下，不是靠作品说话，只不过是靠形象和流量维持职业而已，作为一个微博有超过5000万人追踪的偶像，更需要有高标准的道德要求，事缘喜爱他的粉丝有许多都是未成年，所以他更必须符合社会公德。

文章痛斥他五年前就应该被淘汰，还指他到最后无论是否被判入狱，都已经不再适合在公众平台露面了，因为他只不过是一个失败且无艺无德的偶像产品而已。

为什么说他五年前就应该被淘汰？原来当年他被爆出和网红小G娜床照案，但最后还是被洗白了，之后能够继续在娱乐圈发展，外界相信是他背后的传媒资本丰厚，但这回连续被两大官媒狠批，怕是翻身难了。

小G娜是吴亦凡丑闻的最初爆料者。（微博）

五年前声援吴亦凡的队伍

小G娜是吴亦凡丑闻的最初爆料者。2016年，小G娜曝光跟吴亦凡的暧昧短信和约会记录，引起热议，但多数网民对她质疑，小G娜再曝两人的床照，但是不少名人却站出来为吴亦凡发声。

小G娜当年曝光和吴亦凡的床照，但仍败阵而归。（互联网）

丑闻满天飞的时候，和吴亦凡合作过电影《老炮儿》的大导演冯小刚据说在一个晚会对成龙说：“今天我看到新闻，吴亦凡是签约到这个耀莱成龙影视集团，这是一个大好事，看来你也要把吴亦凡打造成一个能文能武的动作演员了，希望你也能够多提携他。”冯小刚应该是和吴亦凡合作愉快，不想看他被丑闻淹没。

成龙说：“每个人都有负面新闻，个个都有，我都会有啦，那些新闻会过去。”过来人的身份让成龙特别理解“全世界男人都会犯的错。”

冯小刚和成龙的声援辞令还是比较可以接受的，接下来的可不一样了。

因揭露“阴阳合同”把范冰冰从神台上拉下来的名主持人崔永元点评：“这时候我们不仅要支持吴亦凡，更要反对下三滥。”直接把女方打成反方。

香港影圈大姐大向太说：“早跟你说了，下次找外国妞比较好，至少没有那么多心机婊，关键是她们还不会有网红脸。”连爆料者的长相也一并批评了。

影响力一度从时尚圈横跨娱乐圈的前时尚集团总裁苏芒说：“担得了多大的荣耀，就经得起多大的诋毁，支持你，黑，永远压不了光明。”把爆料者的证据当成诋毁和暗黑。

以电视剧《蜗居》《安家》闻名的作家兼编剧六六评价道：“长得这么好看，还要哄人，陪睡还要被背叛，女的也是XX，明明是XX，还想睡出个青史留名来。”XX是被社会看不起的身份，这里就不明说了。

凭着综艺节目《奇葩说》的了得口才晋身入圈的主持人兼制作人马薇薇说：“吴亦凡就是活菩萨，睡粉这件事就相当于大领导到小餐馆吃饭，绝对的亲民之举。”任何时候，这番话应该都是三观不正吧，但那年它却是护航吴亦凡的辩词。

今天再无一人声援吴亦凡

吴亦凡今天看回当年声援他的人，会否仍心存感激？（微博）

五年过去，没法动摇吴亦凡资本的小G娜事件，原本已被遗忘在尘埃中，却因为都美竹再爆料，重新被翻出来。网民对比，无限感慨，昔日行业中的大哥大姐都出来声援，难怪吴亦凡屹立不倒，只是没想到对小G娜恶意最大的居然都是女性公众人物。

然而今天，已经没有人出来声援吴亦凡了。对比今昔，当年场景有多壮观，现在就有多凄凉。想想，一个人做错事，抢着出来说好话的人，是帮了他还是害了他呢？