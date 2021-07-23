欧菁仙、杨雁雁斗厨艺

旅居巴黎的本地艺人欧菁仙近期回新探望妈妈，她也抽空录制8频道的美食综艺节目《宅星刀叉战2》，PK杨雁雁。她透露和杨雁雁曾因戏结缘，因此在节目中除了秀厨艺，两人还一起缅怀过去的情谊。

欧菁仙昨天（7月22日）受访透露，这次在《宅星刀叉战2》中会做一道法国菜。她坦言自己没有拿手菜，选择做法国菜是想煮点特别的食物，因为这档节目毕竟是一个比赛，所以想在菜色方面博取观众的分数。

她也夸雁雁是厨艺高手，相比之下，自己就有些自卑了。“我很少下厨，最拿手的可能是韩国泡面，里面加鸡蛋、香肠和芝士，这已经是我的极限了。”

对于这次的对手杨雁雁，她说两人其实相识已久，因戏结缘。“她出道的第一部戏，在《播音人》中演我的妹妹。我们的戏缘就结下了，之后我们又一起演过舞台剧《雷雨》。后来我去东京留学，她主演电影《881》到东京参加影展，我还带她四处游玩。”

她感叹20年后，两人再次重逢是在综艺节目中PK厨艺。“我们煮饭的时候一直在怀旧，那些都是很珍贵的记忆，这3段经历都是我们各自人生的转折点。”

欧菁仙、杨雁雁参与的《宅星刀叉战2》将于8月2日在8频道播出。

欧菁仙8月返巴黎

为了履行每年回来看一次妈妈的诺言，欧菁仙6月从巴黎返新，她透露这次的长假是3个月，其中6月在酒店隔离时仍然在工作，“我在巴黎也是居家工作，所以人在哪里工作并不影响。”

除了陪妈妈外，欧菁仙这次回新也拍摄了几个广告和参与录制了2档综艺节目。至于戏剧，她则说要看剧本，希望有合适的角色才接。

这次回来，妈妈最喜欢的是要她一起看韩剧，并喜欢和她讲述情节和分析人物，引得她笑着对妈妈说，“我懂看戏，我是演戏的人啊。”

本地昨天开始不能堂食，访客也只能每天两位，但欧菁仙表示并没觉得不方便。前段可以堂食的时候，已经和妈妈去小贩中心吃了想念的食物，比如肉脞面、肉骨茶等。她也透露8月就要返回巴黎，所以等不到本地再次解封。

欧菁仙在巴黎有收养一只猫，她透露，返新后，已安排2位朋友住进她家，帮忙照顾爱猫。“他们照顾得比我还要好，我每天都很想念它，会和它视频。”