河南水灾后续 刘德华、杨颖、阿娇捐多少成箭靶

（综合讯）中国河南遭遇“超千年一遇”严重水灾，当地启动三级应急响应，不少艺人纷纷慷慨解囊捐款捐物资，也有些艺人挺身而出加入义工团队到灾区协助救灾，像艺人韩红和王一博更亲身到灾区搬运物资。

不过，尽管艺人们带头捐款，捐款项经各家媒体报道曝光后却成了网民的热议焦点，有些网民更直接点名酸一些艺人收入多捐款少，像刘德华、杨颖（Angelababy）、阿娇、杨千嬅等都成了箭靶挨批。

网民问刘德华“捐款没？”

据香港媒体报道，华仔除了原定前天上线新歌之外，也定下周四（29日）与粉丝相约直播庆祝出道40周年，岂料因河南水灾，华仔无心庆祝，日前在社交网上载短片宣布暂缓一切活动，希望当地人民平安，一起为河南加油，影片一出，让粉丝和网友感动，可是没想到仍有网友放错重点留言问“捐款没？”被他的粉丝挞伐，指出不该用数字去衡量他人的爱心。

杨颖阿娇捐款也挨酸

此外，杨颖（Angelababy）以个人名义捐款50万人民币（约10万新元），黄晓明则以自己的名义捐出 20万瓶矿泉水以及一万支消毒用品，也被中国网友炮轰：“8000万人民币（约1680万新元）片酬，就只捐了50万？”、“一线捐50万？一个婚礼就一个多亿了，好意思吗？”

另一方面，香港艺人锺欣潼（阿娇）捐出30万人民币（约6万3000新元）赈灾也被网友酸，更有网友直指她曾在抖音直播中豪花4万人民币（约8400新元）打赏小鲜肉男星余衍隆，要求男方唱歌，也有网友矛头指向在中国发展的艺人，包括郭富城、邓紫棋、佘诗曼、胡杏儿、林峰、蔡少芬与张晋夫妇、刘恺威、陈浩民等至今都尚未有捐款消息的相关凭证及报道。

郑爽承认没捐 罗志祥成功洗白？

河南水灾，艺人纷纷捐款赈灾，网友在微博质疑郑爽是否有捐款，郑爽昨早（22日）回应该网友，并承认没有捐款：“没有呢，今日不如往日。”

而台湾艺人罗志祥的工作室昨日（22日）也在微博晒出捐款单，宣布捐出50万元人民币（约10万新元），并写道“团结一心，共度难关，河南加油，河南一定行”，发文一出，网友留言大赞“就事论事，私生活和做慈善不冲突。河南加油！”、“谢谢小猪～再一次感受到一方有难八方支援”等。

另一方面，向来热心公益的天团五月天所属相信音乐也悄悄捐出300万人民币（约63万新元）。

王一博搬运物资。（网络）

韩红（穿黑衣者）现身河南灾区。（网络）

韩红 王一博 灾区救灾

据中国媒体报道，有路人晒出韩红和王一博素颜穿着志愿者服，头戴白色鸭舌帽现身河南灾区，而王一博更被网友拍到，不断从车上往屋里搬运物资的照片，身体力行用实际行动来支援家乡。