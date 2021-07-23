韩国三体育明星 转综艺成绩亮眼

东京奥运会今天（7月23日）开幕，闪亮的体育明星将引起关注，大家也好奇，许多曾经叱咤体坛的运动健将，去了哪里？

其实运动员生涯有限，退役后，一般会选择从事体育相关职业，但在韩国演艺圈，不少运动员退役后转入综艺圈。挟着在体育界的光环，他们拥有知名度和好感度，跨界综艺也交出漂亮成绩单。《联合晚报》为你介绍三位成功开启第二人生的“体育跨综艺”代表。

◆姜镐童：摔角出身 主持节目大受欢迎

姜镐童是韩国最受欢迎的主持之一，和刘在锡并称韩国主持界两大山脉。

姜镐童学生时代就开始摔角生涯，共获得过7次“白头壮士”和5次“天下壮士”（“白头壮士”为全国摔角冠军，“天下壮士”为地区摔角冠军）。

退役后，他1993年在MBC电视台出道，是体育跨界综艺第一人。拥有独特搞笑魅力的他立即虏获观众，主持节目包括《X-Man》《惊人的大会Star King》《强心脏》等，大受欢迎，被称为“国民综艺”的《两天一夜》第一季，更让他登上主持生涯顶峰。

2008年，姜镐童在“第44届百想艺术大赏”，以《快乐星期天》获得电视部门大赏，是第一位以综艺人身份获得此奖项，打破历来只由演员得奖的传统，也是第一位包揽KBS、MBC、SBS三大电视台演艺大赏和百想大赏的综艺人。

姜镐童近年的节目《认识的哥哥》《请给一顿饭》《新西游记》《姜食堂》，都深受欢迎。他不摆架子，与后辈亲切互动，让后辈调侃也无妨，展现大器；装萌和大口吃东西的模样，非常逗趣。

◆安贞桓：足球国脚 幽默搞笑观众喜爱

安贞桓足球生涯最闪亮的时刻，无疑是2002年韩日世界杯，在对垒意大利的比赛中顶入一个头球，助韩国队历史性杀入世界杯4强。

安贞桓在意大利、日本、法国、德国、中国的联赛都留下了足迹。2012年1月31日，他正式宣布退役，之后以综艺节目出道，带儿子参加《爸爸，我们去哪儿？》第二季，父子的有趣互动深得观众喜爱。

《拜托了冰箱》可说是安贞桓的代表节目，他与搭档金圣柱默契绝佳，常斗嘴抬杠惹人爆笑，球场上酷帅的他，原来这么幽默搞笑。他最近也在《全国各地Cook》节目展现好厨艺。

◆徐章焄：篮球国手 口才好很抢手

徐章焄曾是韩国篮球联赛远动员，拥有最多得分（13,231分）和最多篮板球（5235个）纪录，有“国宝级中锋”称号。2013年，他因为背部、膝盖和颈部的伤患退役，结束15年的选手生涯，并开始出演综艺节目。

徐章焄摆脱“只擅长运动”的印象，展现好口才，目前有《认识的哥哥》《您尽管问》《流浪市场》《我家的熊孩子》《同床异梦2》五个固定节目，相当抢手。

2.07米的他，被称为“巨人”，丰厚身家也让他有“富人”称号。他坐拥多套房产，总价值约470亿韩元（5580万新元）。疫情期间，他为租客减租10%，有韩媒报道其实他租赁的价格跟同一区的其他建筑物相比少了很多，是“善良屋主”。

从球员时期到现在，他也固定捐款给儿童癌症治疗团体，2012至2013年退役赛季更是把全额年薪1亿韩元（12万新元），再自掏1亿韩元捐给母校延世大学，作为低收入户子女奖学金。