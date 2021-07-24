吴亦凡都美竹有性关系 且有第三方两头诈骗

（综合讯）中国媒体报道，警方前天（7月22日）通报吴亦凡事件部分调查结果，吴亦凡曾和18岁女网红都美竹发生过性关系，并且还有人冒充关系人对涉事的双方诈骗。

北京市公安局朝阳分局在微博指出，时任吴亦凡执行经纪人在2020年12月5日以挑选MV（音乐视频）女主角面试为由，约都美竹到吴亦凡（30岁）家中参加聚会，10余人共同玩桌游并饮酒。从次日凌晨至7时许，其他聚会人士陆续离开，都美竹酒后在吴亦凡家中留宿，两人也发生性关系。都美竹随后在吴家中用餐后自行离开，期间两人互相添加微信，吴亦凡更在12月8日给都美竹转账3.2万元人民币（约6700新元）用于网络购物。此后至今年4月期间，两人仍保持微信联系。

警方指出，都美竹与刘姓女性好友（19岁）今年6月商议，在网上公开与吴亦凡交往过程，以提升网络知名度，遂由刘姓女子于6月2日以“刘美丽同学_”微博账号发布都美竹被吴亦凡“冷暴力”的博文，7月8日至11日，都美竹跟进发布三篇博文。13日，徐姓男性网络写手（31岁）为牟取利益，主动联系都美竹，经商议后，共同策划并由徐姓男子撰写“决战”等10余篇微博文案，16日起由都美竹通过微博账号陆续发布。

警方也通报，14日接到吴亦凡母亲报警，称遭到都美竹敲诈勒索后，18日在江苏省南通市逮捕了一名23岁刘姓男子。男子目前已被依法刑事拘留。

调查结果公开后，几乎认证吴亦凡先前的声明是在说谎，粉丝深感失望，纷纷发文道别，而都美竹转发了新闻链接，留言说：“ 我不漂亮，不完美，但我尽力了。”已将大头贴换成黑色画面的都美竹强调自己仍是受害者，“我受到的伤害句句属实，并且现在一直在治疗中、药没停。”

天价上节目，吴妈妈盯场

另有微博“娱乐资本论”爆出吴亦凡2017年声势如日中天，是各综艺节目争相邀约对象，湖南卫视节目《72层奇楼》被爆当年为了表现诚意，大手笔捧着8000万元人民币（约1690万新元）酬劳请他出演，此外，还特地到机场接送吴妈妈，甚至带她到北京高级百货“SKP”血拼，才让他点头参加，但团队人员皆由妈妈亲自面试，且吴妈妈防备心重，很长一段时间工作人员都很难待超过三个月。

LV解约，代言全数泡汤

吴亦凡爆发桃色风波之后，所代言品牌陆续发布解约声明，或是公布与吴的合作关系早已结束，LV曾隐藏微博上所有和吴亦凡相关发文，之后却又悄悄把权限打开，态度反复不明的LV昨天终于公告“暂停”与吴亦凡合作，至此，吴亦凡的代言全数泡汤。