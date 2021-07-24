大器晚成韩星 凭演技发光发热

图片取自互联网

韩国演员曹政奭（41岁）在热播剧《机智医生生活2》饰演工作认真，与朋友相处则幼稚搞笑的医生李翊晙，生动的演技备受肯定，人气暴涨。

曹政奭在《机智医生生活》展现好演技和好歌声。

曹政奭24岁以音乐剧出道，长期活跃于音乐剧舞台，直到31岁才跨界演艺圈，首部电视剧“What's Up”只是男配角，隔年在《爱上王世子》担任男二，随后即在《最佳李纯信》《Oh我的鬼神君》《嫉妒的化身》“Two Cops”担纲男一，演艺事业越来越旺。

演艺圈竞争激烈，出名要趁早是共识，曹政奭三十以后才走红，可说大器晚成。最近韩国节目《听到传闻》揭露曹政奭的童年，才知道他一路走来的艰苦。20岁时父亲因病过世，曹政奭一肩挑起照顾年迈母亲的重任，这时候收到兵单的他申请免役，当时韩国政府规定的免役条件为个人月收入18万韩元（约212新元）以下，可见当时曹政奭经济相当拮据。

曹政奭后来考上首尔艺术大学，和母亲搬到狭小的房间住，边读书边打工赚钱，但还是缴不出学费，也因为信用等级太差无法申请助学贷款，结果被迫休学。他那时经常借酒浇愁，还想过自杀，幸好最后没有这么做。

除了曹政奭，韩国演艺圈还有不少大器晚成的演员。

南宫珉（43岁）

南宫珉演技无可挑剔。

南宫珉2002年出道，前五年因演技差劲常被导演辱骂，但也让他锻炼了坚强的心志，虽然发展不顺利却没有放弃。2015年他在《看见味道的少女》饰演杀人魔，终于打开戏路，同年在《Remember：儿子的战争》饰演大反派，一跃成为“国民恶人”，也让他迎来担纲男主角的机会，那时他已经38岁。

这几年，南宫珉透过《美女孔心》《金科长》《操作》《监狱医生》“Stove League”等作品，展现精湛演技。

李奎炯（38岁）

李奎炯在《机智牢房生活》的“小迷糊”角色令人印象深刻。

李奎炯事业重心摆在音乐剧，33岁才以演员身份在电视剧《花郎》亮相。

他在《机智牢房生活》饰演“小迷糊”，逗趣的演技让他开始有名气，之后在“Life”《痛症医师车耀汉》《哈啰掰掰，我是鬼妈妈》挑大梁，以精湛演技掳获观众。

正在热播的“Voice 4”，他饰演患有四重人格的杀人犯，让人不寒而栗。

崔振赫（35岁）

崔振赫30岁以后终于熬出头。

崔振赫2006年出道，当时20岁，演了多部电视剧但未能引起关注，直到2013年在《九家之书》饰演李昇基父亲，终于受到瞩目，同年在《继承者们》演李敏镐的哥哥，展现熟男魅力，人气继续上涨。

之后他在《隧道》《马成的喜悦》《皇后的品格》等作品展现多面演技，30岁以后才终于奠定男一位置。

金宣虎以《Start-Up：我的新创时代》深情暖男角色虏获观众。

金宣虎（35岁）

金宣虎2017年，即31岁时，从舞台剧转战电视圈，在《金科长》演配角，之后多演男二，虽然也在《加油吧威基基2》和《抓住幽灵》担正男一，但没有大红。

去年，他以《Start-Up：我的新创时代》“深情暖男”韩志平一角被封“最强男二”，还引发“男二病”（即观众更喜欢男二），终于发光。

申惠善（32岁）

申惠善23岁在电视剧《学校2013》饰演学生出道，之后多年都是配角，直到2017年她28岁时，才在《我的黄金光辉人生》首次担任女主角。该剧收视佳，她人气急升，自此踏上女一之路。

申惠善凭《哲仁王后》终于尝到大红滋味。

去年，她在《哲仁王后》将“女儿身，男儿魂”的角色诠释得惟妙惟肖，表现深获好评，让她在31岁终于尝到大红滋味。

徐玄振演技自然纯熟。

徐玄振（36岁）

徐玄振高一时进入SM娱乐当练习生，21岁时参演音乐剧之后就转型当演员，一开始都是配角。

30岁那年，她在《一起吃饭吧2》的吃货形象令人印象深刻，隔年在《又，吴海英》的精彩演出大获肯定。

之后《浪漫医生金师傅》《爱情的温度》《爱上变身情人》，她的演技都获得认可，并有“浪漫喜剧女王”称号。

刘寅娜（39岁）

刘寅娜有“爱情剧女神”称号。

刘寅娜经历了12年的练习生生涯，才在27岁时以情境喜剧《穿透屋顶的High Kick》出道，可说相当晚。三年后，她以《仁显皇后的男人》爆红，之后以《鬼怪》和《触及真心》奠定“爱情剧女神”地位。