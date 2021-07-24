刚捐款河南洪灾 传罗志祥卖跑车纾困

（综合讯）中国大陆河南遭遇严重水灾，当地启动三级应急响应，不少艺人纷纷慷慨解囊捐款捐物资，有些则加入义工团队到灾区协助救灾。

台湾艺人罗志祥（小猪）去年遭前女友周扬青毁灭式分手，演艺事业至今都还没恢复元气。日前他为洪灾捐出50万元（人民币，下同，约10万新元），此举让他的形象秒洗白。不过昨天传出他将开了六年的千万台币（约48万新元）跑车卖掉为财务状况纾困，对此经纪人否认说：“只是改车色而已。”有说罗志祥因名下豪宅房贷、潮牌店和娱乐公司办公室租金开销，一年要烧千万台币的老本，不得不卖房，可是事后他已经否认。

刘德华杨颖阿娇捐多少成箭靶

艺人出钱救灾，往往捐款经曝光报道后会成网民热议焦点，有些甚至被点名捐太少。杨颖捐款50万元（约10万新元），黄晓明捐出20万瓶矿泉水及一万支消毒用品，也被中国网友炮轰：“8000万人民币（约1680万新元）片酬，就只捐了50万？“一线捐50万？一个婚礼就一个多亿了，好意思吗？”钟欣潼捐出30万元（约6万3000新元）也被酸，更有网友直指她曾在抖音直播中豪花4万元（约8400新元）打赏小鲜肉男星余衍隆，要求男方唱歌。

此外，刘德华原定下周四（29日）与粉丝相约直播庆祝出道40周年，岂料因河南水灾，华仔无心庆祝，在社媒上载短片宣布暂缓一切活动，希望当地人民平安，一起为河南加油。但视频一出，有网友留言直问“捐款没？”被刘德华的粉丝挞伐，认为不该用数字去衡量他人的爱心。

大陆说唱歌手孩子王DrakSun自曝捐款1万8000元（3800新元），之后被揭发其实只捐了100元（20新元），结果被网民群起声讨，他最终补捐1万8000元，但仍被飞出综艺节目《少年说唱企划》。