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乐活谈保健：癌症路上的支援与照顾

zaobao.sg、早报面簿直播

上午10.30至11.30

家人和朋友若是癌患者，在抗癌路上必定承受巨大身心压力，身边的人可以给予各方面的支持和鼓励，让他们知道自己并非孤立无援。

第15届早报“乐活谈保健”讲座今天上午线上开讲。主题为“癌症路上的支援与照顾”，让读者更了解癌症患者的心声与所需要的支援，讲座由《联合早报·乐活版》和新加坡国大癌症中心联办。内容课题包括：遗传性乳腺癌、肺癌脑转移的诊断和最新疗法，以及照顾癌症病患所需要掌握的信息。

三位主讲者都来自新加坡国立大学癌症中心。首先登场的是肿瘤血液科主任及高级顾问李素琴教授，分享的题目是“遗传性乳腺癌”。乳癌基因突变是否只单纯影响女性，男性可能携带乳癌基因突变吗？每个人都该接受乳癌基因检测吗？跟好莱坞影星Angelina Jolie（安吉丽娜卓莉）一样被确诊为乳癌基因携带者的患癌风险如何？有哪些预防及治疗方案？这些疑问，都能在讲座上获得解答。

第二位主讲者是肿瘤血液科顾问医生黄艺卿，分享的课题是“肺癌脑转移”。肺癌是国人第三大最常见癌症，多在第三、第四期才被确诊，一些甚至已扩散至脑部。肺癌如何扩散到大脑，为何它仍然被称为肺癌？治疗脑转移是否会导致记忆力减退和其他认知问题？到目前为止，医学界是否研发出可以突破血脑屏障的药物？

第三位主讲者是肿瘤护理科高级注册护士严艳艳，将从个人照顾病患的经验中，分享患者需要的各种支援。严艳艳拥有16年的护理经验，曾担任临床护理、慈怀护理、家访护理和接听癌症热线等职务。她分享的讲题是“癌症路上的支援与照顾”，例如化疗前，癌患需要禁食吗？患者可以吃些什么，来克服化疗的副作用？

“癌症路上的支援与照顾”讲座，是早报乐活线上讲座第三系列，数码伙伴是zaobao.sg，指定杂志是《健康No.1》。

有兴趣观看讲座的读者可扫描QR码，链接《联合早报》面簿的活动页面。