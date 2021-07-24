《G.I. Joe：Snake Eyes》：雨天打戏最磨人

《G.I. Joe》系列推出最新电影《Snake Eyes》，追溯两个角色—— Snake Eyes和Storm Shadow的成长过程。电影剧情叙述从小丧父的Snake Eyes在阴差阳错下救了日本第一大忍者家族的传人Tommy（后为Storm Shadow）。

Tommy将其带回日本家中，并希望能将他收为贴身守卫。但这个决定遭到家族保安总监Akiko的强烈反对，因为家族势力强大，但历来对加入者审核严苛，对外人更是拒之千里。于是，Storm Shadow为了证明自己的忠心，答应接受家族的考验，而失败的代价是送上性命。

Storm Shadow的能力和领悟力强，但却一直无法摆脱父亲在儿时被杀死的阴影，而另一边的反派首领看上这一点，开始对他进行游说。

剧中饰演Storm Shadow的Andrew Koji和Akiko的Haruka Abe接受zaobao.sg越洋专访，透露剧中最难的是雨中打戏的部分。

“那里很小，我还需要挥动我的武器，加上是冬天，真的不容易”，Haruka Abe受访时表示。

Andrew Koji也说“雨势不小，我还要假装自己知道在做什么动作，真的很难”。

另外，由于Snake Eyes等在某些粉丝眼里也是个超级英雄，若两位演员能够任意选择，想要成为哪位超级英雄？

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