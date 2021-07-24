上海开公司栽培新人 巫启贤为女儿出道铺路

为女儿出道铺路，新马歌手巫启贤上海开制作公司，同时栽培新人。

日前，台湾媒体报道，巫启贤投资逾千万台币（约48万新元）在上海开制作公司，为21岁长女巫咏欢出道铺路，并笑说：“当父亲的必须尽己所能。”

昨天，本报记者联系上人在上海接受14天隔离的巫启贤，针对为女儿出道铺路开制作公司述说来龙去脉。

他说，开制作公司不只是为了女儿出道，也是为了能够为乐坛栽培更多新人，“我本来就有开制作公司的念头，除了女儿之外，中国有太多有潜能的人，所以我希望能透过这间公司发掘这些新人，让他们可以崭露头角。”

当然，所谓“肥水不流外人田”，21岁的巫咏欢原在美国波士顿伯克利音乐学院求学，因为疫情，去年初回台湾转线上上课，巫启贤说：“看她线上上课蛮辛苦的，我又觉得校园贵在生活，就让她暂时休学。”

巫咏欢休学在家没闲着，巫启贤不断鼓励她创作，埋首写歌，且打铁趁热将来女儿的专辑、制作、发行都交由自己和中国伙伴开设的制作公司。

巫启贤兴奋地向记者透露，目前女儿也在上海，她的EP《你怎么了》已经录制完成，MV也拍摄，正在进行后制，预计在下个月推出。

不想让女儿上选秀节目

巫启贤不想女儿以选秀节目出道。

提及为何让女儿选择在中国发展？巫启贤答道：“基本上，这些年我回台湾纯粹就是休息，我的工作重心都在中国，在那里我已经建立了人脉，希望透过这些资源能帮助女儿。”

不过他说，至于女儿往后的发展则得完全靠她自己，身为父亲只是尽力为她搭桥。

问巫启贤会让女儿参加选秀节目？

“不会，虽然已经有选秀节目，像《明日之子》已经邀请她，但被我拒绝，因为我不想她以选秀节目出道，希望她以音乐创作人的身份出道。”



对于是否会与女儿一起上中国的亲子综艺节目？

巫启贤说不排除，但要看性质与内容才决定。

盼疫情后回来新加坡开唱

巫启贤原定去年在本地开唱，但因疫情而暂缓。

巫启贤受访时说，因为疫情反复，演唱会一直无法举行，而他本身也希望待疫情过后才回来开唱。

“这一年多我们经历太多了，我希望大家在放心的情况下看演唱会，所以等疫情过后，我回来开唱，相信将会是一场大家都很珍惜的演唱会。”