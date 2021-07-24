娱乐圈涌现大龄毕业生 徐若瑄、林心如40多岁拿硕士文凭

活到老、学到老，有心学，成为大龄学生也不是问题。华人娱乐圈近年来有好多“大龄毕业生”，包括徐若瑄、林心如、赵传和胡锦等，而59岁的傅娟，昨天才被台湾《苹果》独家报道瞒着全家人，悄悄考上台湾世新大学准备重回校园。

结婚26年的傅娟与老公欧阳龙是银色夫妻，有三个女儿，昨天世新大学上海硕士专班新生放榜上，竟出现傅娟的名字，她坦承是自己，认为传播的方式因为网路时代来临有了非常多的改变，娱乐行业是传播力度最大也更新最快的行业，她秉持活到老学到老的人生哲学，喜欢自己每天有新的进步，新的观点，更希望自己有一群可以相互学习交流互相沟通的同学，一起成为更好的自己。

徐若瑄44岁毕业

46岁的新加坡媳妇徐若瑄在2019年取得硕士学位，从世新大学上海境外硕士在职专班毕业，还获得杰出表现奖。有网友挖出她的硕士论文题目是《互联网时代艺人转型策略之初探性研究：以徐若瑄为例》，等于研究自己，引发热议。不过，也有网友表支持。念书时也拍电影和照顾家人，蜡烛多头烧一度想要投降，又因念书是她的遗憾和梦想，最终靠着意志力完成学位。

林心如45岁毕业

45岁的林心如近年升格制作人，2019年为了圆梦进入世新大学上海境外硕士专班传播管理学系，原本每逢周末要飞到上海上课，后因疫情，转到台湾完成相关课程，今年6月毕业，还因表现优异获颁杰出表现奖。

世新的教授透露林心如常第一个到班上上课，属于学霸级，并没因艺人身份就耽误课业。过去一年，林心如不时会跟网友分享上课情况，也曾在访问当中表示，一边忙着拍戏，一边又要上课，还得抽空陪伴丈夫女儿，让她的人生过得非常充实。

赵传60岁毕业

60岁台湾歌手赵传今年刚从台师大流行音乐产学应用硕士在职专班毕业，他说距离上次参加毕业典礼，隔了39年，本来跟同学很期待可以穿硕士服拍照，可惜因疫情毕业典礼改成线上。“希望未来有机会能换穿硕士服补拍毕业照。”

赵传防疫期间在家赶毕业论文报告题纲，以自己的最新专辑《老不休》当题目，苦笑称：“每天都花四五个小时去思考怎么写，因为不太会用电脑打字，所以我是直接动笔写，花蛮多时间的。正式的论文要花六个月的时间，预计明年初才会完成。”

胡锦72岁毕业

74岁的胡锦2019年来新出席文化活动，她上96.3好FM安娜的节目，并接受《联合晚报》访问时透露刚从台湾政治大学研究所毕业，学的是商科。她很享受与年轻同学坐在地板讨论功课，还一起打羽毛球。

曾演出“祝英台”的胡锦还透露硕士论文被教授退了17次，最后终于成功“十八相送”。她的念书毅力真让人佩服！