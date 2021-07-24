曾志伟、古天乐率众星拍片为河南灾民打气

（香港讯）TVB副总经理曾志伟，昨晚（7月23日）突然现身奥运直播记者会，交代有关演艺界为中国大陆郑州水灾影响的同胞打气拍片一事，他说:“前天与古天乐商量过，我们不如做呼吁与支持，这个想法都咨询过北京，他们觉得更需要香港同胞去支持这件事，所以今早开完会，自己各自的平台、电视台艺人，录制一些关心的词语，对河南灾民作出支持。”

他也说：“我们发现筹款不是最重要，其实香港好多人都捐了钱，反而最重要是一些支持河南的打气话，所以今天就决定了，古天乐会用总会的身份，呼吁不同的公司、艺人公司，叫他们去录片，录了后就交给我们。”

曾志伟说TVB或者不同的电视台，不停的播之外，也会都交给北京那边的腾讯、新华网、将香港艺人或团体的心意讲给他们听，让他们觉得这个比捐钱更重要。

港星纷捐款赈灾 佘诗曼张栢芝各捐8万

河南水灾，往日北上掘金的香港艺人，捐款赈灾不遗余力，谢霆锋、陈伟霆就分别捐了100万（约16万新元）给当地救灾，其他善心艺人还有佘诗曼、邓紫棋、容祖儿等人，体现一方有难，八方驰援的大爱精神。据所知，佘诗曼也捐了50万元人民币（约8.76万新元）。

德国赶拍《捍卫任务4》（John Wick 4）的“甄爷”甄子丹心系郑州水灾，也与太太联合捐钱。正身处德国拍摄好莱坞新片《捍卫任务4》的甄子丹，戏中他与美国影星奇洛李维斯（Keanu Reeves)联盟抗敌，戏外则与太太做慈善。虽身在外国工作很忙，但他依然关注郑州暴雨灾情，日前在社交网转载人民日报一篇郑州水灾报道，并留言：“心系河南，加油！”他对于灾民流离失所大感心痛，昨日联同太太汪诗诗合共捐出100万元人民币（约21万新元）账灾。

黎耀祥日前诚心跪地为灾民祈福，曾与“宇宙最强”甄子丹合作《最强囍事》的张栢芝，亦捐出50万元人民币（约8.76万新元），就连她的工作室人员亦善心无限，合共捐出10万元人民币（约2.1万新元）。