奇妙的家族

The Odd Family: Zombie on Sale

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：郑在泳、金南佶、严志媛。倒闭加油站的老板被奇怪的活尸咬后，隔日反而变得活力四射。他将活尸带回家，家里的每个人各怀鬼胎，开始利用活尸做生意，没想到因此引致村落的人都变成了活尸。

生命呼吸间—医者仁心

8频道 晚上10.35

2015年发生在尼泊尔大地震，造成9000多人死亡，60万人无家可归。新加坡中央医院及新加坡武装部队派出救援队，在极度艰难的条件下，救治3000个灾民。道路摧毁，房屋崩塌，余震不断出现，新加坡救援团队可以顺利完成任务吗？

新食尚玩家–2天1夜Go

e乐（新电信Ch11/501）晚上7.00

由纳豆与张立东搭档主持，带观众体验两天一夜的台湾秘境轻旅行，找寻彰化、花莲、台中、嘉义等地的特色小店，介绍网友好评的餐馆、酒店、民宿、夜市、景点等。

世界超级电单车锦标赛2021

Motul FIM Superbike World

Championship 2021 Race 2

Fox Sports2（新电信CH115） 晚上7.30

现场直播，这个电单车比赛跟MotoGP不同之处，在于使用的电单车必须是量产型车款。2021年第二场在荷兰阿森TT赛道（TT Assen Circuit）举行，被车迷誉为最顶尖的电单车比赛。

绝地战警：疾速追击

Bad Boys For Life

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.30

迈阿密警员麦克（Will Smith饰）遭遇神秘黑帮势力伏击，找旧搭档马库斯（Martin Lawrence饰）帮忙，两人时刻互怼，完成绝地反杀。