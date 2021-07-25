下半年剧接剧 新中两边飞 郑斌辉当“空中飞人”

下半年当“空中飞人”剧接剧！郑斌辉预计9月飞上海拍《南洋女儿情》，12月挑大梁主演本地首部南洋帮会史诗剧《狮城山海》。

已接种两剂科兴疫苗

长信传媒与爱奇艺联手出品“南洋三部曲”的第二部作品《南洋女儿情》讲述红头巾和妈姐飘洋过海到异乡谋生打拼的故事，该剧去年10月在马来西亚开机，原订于今年3月份在马国的伊斯干达影视基地开拍，无奈冠病疫情肆虐马国，于是剧组决定移师中国大陆，预计9月先于上海拍摄两个多月内景，再拉队海口拍摄一个月外景。郑斌辉下半年将剧接剧地拍，他接受《联合晚报》访问时透露已经接种两剂科兴疫苗，预计9月飞上海拍《女儿情》，年底再返新挑大梁主演本地首部南洋帮会史诗剧《狮城山海》。

《女儿情》制作团队目前如火如荼于上海搭建包括红头巾居住的“大杂楼”、黑白屋等内景。据悉，参演该剧的演员原以新、马艺人居多，不过随着剧组移师中国，加上疫情期间中国签证审核多、步骤繁琐，故《女儿情》的新马班底差不多减半；演员方面，长信传媒已为郑斌辉和向云申请签证，目前待批中。

郑斌辉受访时说，虽然《女儿情》延后拍摄让他多了筹备的时间，但剧本会随着拍摄地点改变有所调整，他拿到新剧本后会再重新为角色做准备。

对于疫情期间首次到中国拍戏，他指当地防疫工作做得好，当地人基本上已回归正常生活，也无须戴口罩，此次过去拍戏很放心。

拍完《女儿情》之后，郑斌辉将返新筹备另一部剧，由他挑大梁的《狮城山海》预计12月开拍，故事以50年代运筹帷幄的“山海帮”大当家金盆洗手开始说起，是一部男人戏。《狮城》如同《灵魂摆渡·南洋传说》，主要放眼东南亚市场、将以新马演员居多，届时会邀请大陆演员过来拍摄；而“南洋三部曲”收官之作《南洋英雄泪》则顺延至明年启动项目，据悉郑斌辉到时也会参演。

疫情影响《女儿情》演员阵容仍未定

长信传媒新加坡制作部总监陈佩然告诉《联合晚报》，受疫情影响，《女儿情》完整演员阵容至今未能落实。

她透露，根据剧组目前安排，郑斌辉仍将演出狡猾商人反派“刘亨利”，向云则暂定饰演红头巾领袖“玲姐”。

她表示《女儿情》敲定将有三位女主角，分别是红头巾、妈姐和女医生的角色，其中一位原本想找本地演员演出，如今考虑签证问题或许得改变想法，“本来选角一轮了，但因疫情有改变。演员有谈，但没有签约，即使是肖燕（亦如此）。因为我们没有（拍摄）日期，通常演员是有了日期才签。目前三位女主角都未落实。”

长信传媒于本地的其他项目包括首部影视化的亚洲电视论坛与市场（ATF）创投活动作品《赤城》，另外两部新剧《DNA鉴定师手记》《异能管理局》也在筹拍中。

中国制片赞郑斌辉有帝王像

中国方面，长信中国总监伍德受访时透露，公司近期将推出或开拍的剧作包括后制中的探案悬疑剧《唐朝诡事录》、预计10月开拍的古装爱情悬疑剧《侯门》，以及新武侠剧《封刀》《天下刀宗》《烟雨一梦过江南》等。

伍德表示，长信传媒即将开拍的“新武侠剧”有别于超夯耽改剧《山河令》中的“新武侠”元素，“我们公司的新武侠是一个文学题材概念，指的是金庸、古龙、温瑞安和梁羽生年代之后崛起的武侠小说作者，他们有自己新式写作方法，但本质还是武侠。”

他还指出，不管是《射雕英雄传》《绝代双骄》或《大侠霍元甲》，公司向来尊重原著，坚持不魔改作品，坚守好好呈现正派武侠故事的叙事方式。

过去长信的影视作品少用流量演员，伍德说，公司不反对用流量演员，但会谨慎选择，除了角色要合适，市场也必须认可。

另一厢，负责长信旗下古装板块的王冰是《唐朝诡事录》《侯门》制片，他受访时说，他一向会邀请新加坡演员参演作品，合作最多的是郑斌辉，并赞他有帝王像、可塑性高，不过近一年多因疫情暂时无法有这样的安排。提及中国的“限古令”，他直言：“限古是一个传闻，当时每一家电视台有一定的古装播出配额。现在都改在新媒体上播，没有感觉到有所谓限古了吧。”