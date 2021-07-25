在冯小刚新剧中演独居老人 65岁刘晓庆：演老比扮嫩难

（北京讯）冯小刚时隔25年再为剧集执导筒，65岁刘晓庆终于不再扮年轻，在《北辙南辕》中扮演老奶奶。她说，演老比演年轻困难！

中国大腕导演冯小刚时隔25年再次执导的电视剧《北辙南辕》近期上线。刘晓庆在剧中饰演一家子的主心骨、女主角蓝盈莹、金晨的“姥姥白静慧”，是一个典型的中国女人，相夫教子，将孩子带大，供他们读书，又带大了孙辈，一生操劳，儿女都在别处，一人独居，还被儿子盯上了她的房子。

驻颜有术、有“不老魔女”之称的她，在电影电视里扮演各色少女，要不就是演慈禧、武则天一类的“大人物”，这次难得扮演有烟火气的独居老人，对于观众而言，同样新鲜。

刘晓庆接受中国媒体专访时坦言，对当下老人独居所面临的困境一无所知，“其实我觉得在角色当中演老的比演年轻的困难，年轻因为我们经历过，再加上本身状态比较好，所以是有把握的。老的没有经历过，尤其这个胡同里的老太太，简直不理解。”

她原本不理解人物内心的走向，不明白角色为何要像“防贼”一样防着自己的儿子。当她一步步进入角色时，她才渐渐理解当下老人如何度过老年，“儿女和孙女也没有不孝顺，但是对他们来讲谈不上陪伴，都是索取。”

为和朱时茂与冯小刚合作而接演

刘晓庆这次主要是冲着“合作”而接演，“我跟朱时茂（《北》演员之一）是朋友，但我的从业生涯里从来没有和他合作过，也没有跟小刚合作过……”

据知，朱时茂和冯小刚在饭局上谈到刘晓庆，想合作一部戏，两人当场打电话表明意愿，刘晓庆一口答应，等剧本发来才知道要演老太太，她有点犹豫，冯小刚也觉得“不怎么合适”，但两人都不好意思说“算了”，事情就这么僵着。

后来约了饭局，平台方的老板也在场，刘晓庆打扮了一番出席，“大家见着我觉得不是那么回事儿，有很多地方和角色不靠拢。”她属于“现场见”的演员，无法当下演一段给在饭局的相关人士看。她过去曾试戏演一个妈妈角色，最后被换掉了。

冯小刚后来安排了一次试妆。她忆述：“化妆师直接拿了一张皮往我脸上盖……这个不行，这个根本演不了！”她对冯小刚说：“你要是对一个演员这么不信任，就直接把我换了！”场面陷入胶着，最后刘晓庆说：“你信不信我就用我本人这张脸，给你演一个白静慧！”冯小刚回复：“那行，就这么上！”

在进入角色世界的过程里，对她帮助最大的要属冯小刚，“我就想他究竟怎么了解（角色的内心、个性等），因为他也没有老过。”

冯小刚的妻子徐帆在《北》中与刘晓庆扮演母女。徐帆约30年前出道时，和刘晓庆合拍《大太监李莲英》，分别饰演珍妃和慈禧，时隔30年故人重逢。

不介意被指整容

与刘晓庆同时代的女演员多数已经隐退，唯独她独行其间。她的驻颜术也一向是大众讨论的焦点，但是她不介意被指整容，自信满满说：“实际上是夸我好看。”。

但她不讳言，在《北》的角色上，她的“年轻”一度适得其反。