《好声音》下周五登场 全新“4+4”导师模式

香港资深歌手李克勤首度加盟，那英、汪峰、李荣浩再度回归，《2021中国好声音》下周五（30日）正式点燃战火。

《中国好声音》今年走进第10个年头，制作组昨天（23日）官宣本届4位导师名单，他们是首次加盟的李克勤和再度回归的那英、汪峰、李荣浩。

其实去年年底，制作组曾在官方微博抢先宣布“周董”周杰伦将回归，但碍于疫情影响，周董所属的杰威尔上月确认周董将不会参加本届《好声音》的录制。

虽然少了周董，但今年的导师依然是大家熟悉的面孔，像元老级的那英重新归队，曾连续4届担任导师也阔别4年的汪峰，以及2019年首次担任导师，但就获得“冠军战队”和“冠军学员”两项冠军荣誉的李荣浩。

至于首次担任导师的李克勤，其经纪人霍汶希之前曾表示，“主办方欣赏李克勤既幽默又专业，能带领学员进步，此次被邀请很开心且相当荣幸。”

吴莫愁 吉克隽逸 张碧晨 黄霄雲 任导师助教

此外，今年的节目将有个革新创举，就是开启全新“4+4”导师模式，除了有4位导师现场坐镇之外，也找来吴莫愁、吉克隽逸、张碧晨、黄霄雲出任导师助教，他们四人也是从《好声音》走出来的学员，这次担任导师助教，相信能与不同时代的4位导师交融碰撞，用歌声跨过岁月的淌河，十周年回首，尽是初心。

《2021中国好声音》，下周五起，每逢周五晚上8时20分，佳乐台（新电信电视502频道）与中国同步播映。