“江湖救急”义演总浏览量23万 王雷又跪又跳最夺眼球

“江湖救急群星献爱心”总浏览23万，26名新马艺人卖力义演，谁最吸睛？“卖鱼哥”王雷下跪求善款夺冠、国煌辉哥脱口秀得亚军、朱咪咪《上海滩》一出，季军舍她其谁！

为马国贫民筹集善款的“江湖救急群星献爱心”节目昨晚（24日）8时30分上线演出直至11时许，近3小时节目，为观众带来欢乐与鼓舞。

从新马艺人采取的表演形式可反映疫情，本地艺人摄影棚演出，现场乐队伴奏，在遵守“一米距离”下载歌载舞；马国因染疫者连日来过万，歌手全采取预录形式，卖力引吭高歌。论选歌，本地姜皆走逗趣搞笑、励志路线、马国歌手偏向抒情感性风格。

若说最受网友欢迎者，当数“卖鱼哥”王雷，据节目总监张雄受访指出，“江湖救急”在线同时观看最高纪录为1万5000，当中王雷《卖鱼哥》一出场又唱又跳，60岁“活力无限”最夺眼球，他直言“我拼了”！

王雷告诉主持名嘴兼义演策划陈建彬，疫情下歌台没了、梁志强电影没了（没得拍），他转行卖鱼，多亏马国朋友支持，直播一晚订单2000，他令吉赚得多，理应回馈马国朋友，善心人捐多少都行，说完直接跪下求善款、甚至五体伏地博捐赠！

辉哥使‘杀手锏’

排第二的是笑星李国煌与辉哥程旭辉，辉哥随口说自己最红时“开演唱会”，一唱歌观众走掉一半、再唱人数寥寥无几，他使出杀手锏，闭目唱第三首抒情歌时，有个安哥“死守不走”，那是唯一的粉丝，他正在感动，安哥没好气催说“快一点！我要关门了！”，原来是保安！

筹款目标订100万令吉（32万新元），国煌问若达150万该如何？辉哥开玩笑说：“那50万就归我，我两年没工作了......”

辉哥年近70，但与国煌合唱《美酒加咖啡》、《路边的野花不要采》有板有眼，夺第二。

陈建彬挑战高难度歌曲 《向天再借五百年》

纵观全场义演，歌曲难度最高的是建彬选唱的《向天再借五百年》。

《向天再借五百年》是中国唱将韩磊演唱的歌曲、由樊孝斌作词，张宏光作曲，该曲是中国火红电视剧《康熙王朝》的主题曲。

《向》音域很高，考验丹田运气功力，建彬游刃有余，表现绝佳，他事后受访问记者：好听吗？我就是要挑战高难度！

由于小市民因疫情冲击生计，建彬放话，与其再借500年，他希望向天再借500万！

‘巨肺’朱咪咪气场强

第三则是“巨肺”朱咪咪，现年“28岁”的咪咪姐首次在网上表演，豪气说“哪里需要去哪里”，一开口唱“浪奔、浪流，万里滔滔江水永不休”气场超强，《上海滩》是港剧全盛时期代表作，网友很买账，吸睛力排第三！

无独有“三”，最捉眼球的三甲义演红人都是笑星！

通过歌曲引领网友走入港剧时光隧道的尚有马国拿督江梦蕾，《亲情》+《奋斗》都充满励志性，也叫人听出耳油！

义演筹获逾12万元

“江湖救急群星献爱心”义演至今筹得38万1700令吉（约12万2867新元）！

善心人士现场慷慨解囊，救急马国贫民于水火，摩托公会会长陈顺昌为“江湖救急”捐5000元，慧戒师傅捐3888元，林顺福（Lim Ah Boy）支付6388支票，后来再捐1688元，4儿童画作（林妤恩、叶懿慜、曹玮恩、伍旭赞）筹1万6000令吉（5150新元），苏丽莲2000元。

新加坡商专妇女协会，华文分会前会长陈景芳与夫婿捐1万令吉（3218新元），点林顺福唱《小人物的心声》。

新马义演，本地筹得8万4000善款、马国汇报筹10万6000令吉（3万4122新元），拿督歌手江梦蕾除了献歌，也捐出2500令吉（804新元）。张雄今早透露，他表示：“我们目标订的比较高，但现在疫情关系能筹到这样的数目算是满意，热线还会持续开放，希望可以能筹得更多善款。”

慈善热线将开放至8月底，有意捐赠善款者可通过ME Event Entertainment Pte Ltd ，Paynow 至 UEN : 201600158K。

刘玲玲散发欢乐氛围

玲玲连穿着也带有“缤纷嘉年华”味道，戴上搞笑眼镜、自编华语、广东和福建话歌词唱《世界真细小》散发欢乐氛围；双语歌后李佩芬一曲《我相信》充满激励与鼓舞性。

唱将加入防疫歌词

全球受疫情影响，歌手在演唱歌曲时，也改了部分歌词，令词意更写实，像皓皓与朱莉莉唱着“不要铁齿、不要跑来跑去，病毒不会找上你......”

黄一飞自弹自唱《一百万》也要求大家有没有100万，心情都要“放轻松”、都要“戴口罩”、都不要“趴趴走”......令人会心一笑。

人在加拿大的帅哥关德辉，带来当年来新拍电视剧《锦绣前程》的歌曲《美梦成真》，压轴的是马国华人演艺人公会总会长魏汉文、尤菁夫妻档带来气氛轻松的《新马来情歌》。

“江湖救急群星献爱心献上演唱会”由《中国报》主办、马来西亚华人演艺人公会、新加坡艺人公会协办，Wiz Media Production、ME Event Entertainment制作、新加坡威乐斯大乐队伴奏、受惠单位是南洋报业基金。