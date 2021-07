“哈利波特”想演《玩命关头》 角色条件：无需驾驶

(综合讯)在上周五踏入32岁的英国男星Daniel Radcliffe(丹尼尔雷德克里夫)因“哈利波特”一角走红全球,在结束电影《哈利波特》系列后,他演出了各类型角色。近日上节目,他透露想演出好莱坞大片《玩命关头》(The Fast and The Furious)系列,但条件是“一个无需驾驶的角色”。

雷德克里夫在Conan O'Brien(柯南奥布莱恩)的播客(Podcast)节目说,很想参演像《玩》这样的飞车追逐片,不过他却没有想过要像Vin Diesel(范迪塞尔)一样帅气飙车,而是期待扮演“不需要驾驶”的角色,“我可以演那种类似政府人员之类的,反正总是会需要有人看管他们这些人,对吧?”,让众人笑翻。他进一步解释:“在镜头前开车可能是我最讨厌的工作,我在现实生活中几乎不开车,虽然有驾照,但我真的不擅长。”

《玩》系列浩大的飞车追逐场面吸引不少粉丝,奥布莱恩笑说,电影中的任何问题似乎都可以将人们聚集在车上来挽救局面。他随即想出两全办法,突发奇想形容,下集剧情可以是《玩》主演们试图解决一个贪污案,接者他们通过组装七辆车来追踪坏人,这时候雷德克里夫饰演的“政府人员”就可以非常合理的出现剧情中。

《哈利波特》20周年活动未定时间表

《哈利波特》今年踏入20周年,雷德克里夫与一众演员近日受访。他先向粉丝泼冷水说庆祝活动未有确切时间表,“我不知道我们会否重聚或做些什么。如果这会让粉丝感到失望,我很抱歉。”他指自己目前身在多米尼加共和国拍摄,“之后会非常忙,直到今年底都会有一些琐碎事要处理。”

他也笑称自电影上映以来一直都没有看这八部电影,仅在转电视频道时遇过它们,“我在电视上看过几秒钟,或者如果是其他人的场景,我会观看。”他分享最喜欢的一幕是在2005年上映的《哈利波特:火杯的考验》(Harry Potter and the Goblet of Fire)。他说:“他们让我试过最疯狂的动作场景。当时我从40英尺高的地方掉落在屋顶上,虽然有钢线,但却好像处于自由落体状态。”他指拍摄这一幕时非常害怕,“特技人员认为我可以做到,还问我是否想试,我回答是,但当我站起来后,完全被吓坏。”