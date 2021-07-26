韩剧主角是这样选出来的 粉丝不能不知的五个内幕

韩剧近年有不少与时事相关的话题大作，如《月升之江》男主金志洙卷入校园暴力丑闻，《虽然是精神病但没关系》女主徐睿知被控是恐怖情人等，这些大爆料不免引人怀疑韩国演艺圈背后是否暗藏什么阴谋，只是现在暂无答案。

《虽然是精神病但没关系》女主徐睿知（右）才爆红就被爆是恐怖情人，轰动亚洲。（剧照）

不过，韩剧兴盛20年不衰，其产业和制度背后存在哪些机密，韩剧通作家黄孝仪推出新书《韩剧样貌：MOOKorea慕韩国》第一期，提供透明解码，值得本地和新中港台各地电视人借鉴。

《月升之江》男主金志洙卷入校园暴力丑闻。（剧照）

1）演员靠自己还是背后势力当主角？

韩剧选角一定先从男女主角开始，确认后才轮到配角。选角会考量剧情角色、演员形象等，大多会先用投资方自己旗下的演员，除非是重金打造的大戏，才有可能往外去找更合适的演员。

一线演员一般少接电视配角，像李栋旭这样以一线男星的身份接演《鬼怪》男配是少有的状况。话说回来，该剧是写过《太阳的后裔》《阳光先生》的金牌编剧金恩淑的作品，男一、男二戏份往往同样吃重，加上《鬼怪》的男二设定对当时的李栋旭来说，是有挑战与突破性的角色，也就难怪他会破例。

李栋旭（后）甘愿在《鬼怪》里演男二身份衬托男一孔刘。（剧照）

至于外界譬如媒体和网民的讨论与猜测形成的呼声，虽然制作单位确实会参考一下，但主要是用来当作第一波宣传的话题。

2）韩剧为什么一般都少于20集？

除了针对家庭主妇市场的长篇家庭剧之外，韩国无线台一般的戏剧主线，即周一至五播映的电视剧，一般是16或20集。为什么是这个数字呢？其背后有一套纳入收视率考量的完整理论——套入了“起承转合”模式，这四个部分每一部分约花两周四集铺陈。

以16集的短篇剧为例，一般拍完八集就先上档，也就是说，当观众在看前八集时，剧组正紧锣密鼓地拍摄第9到16集，时间上非常仓促，剧组超时工作、熬夜赶拍是常态。

过去，韩剧边拍边播，以便看观众反应来决定结局，编剧往往预先写好几个结局，待剧集效应发酵后，才定调结局走向。如今串流平台兴起，观众未必通过电视观看，所以单看第一轮电视收视未必准确掌握剧集热度，也就是说这个检验模式有待改进。

去年，热播剧《机智医生生活》推翻传统，只拍12集，又以“为保持好品质不造成演员与工作人员太大压力”为由，每周仅更新一集，引起观众投诉，但有业界人士认为它可能会带动风气。

《机智医生生活》大胆推翻传统，只拍12集，却引发观众投诉看不够。（剧照）

3）编剧如何上位？

想当韩剧编剧，途径有二：

其一，加入知名编剧的公司，从助理编剧开始磨练起。成名编剧一般不写剧本细节，只负责基本角色设定、重要对白，这点和本地的故事人一样，只是称呼不同罢了。韩国的助理编剧则和本地编剧一样，负责撰写各种细节，包含场景、服装、走位动线、情境效果、置入性行销等，所有拉拉杂杂的事一手包办。

助理编剧等于是在工作中受训，一路打下基本功，未来有机会以“某某名编剧的徒弟”名号出道。当然，有人会质疑，一个人要处理那么繁重的工作，还有时间构思剧本吗？从实际的例子来看，透过这种方式出道并取得亮眼成绩的编剧大有人在，例如《爱上变身情人》《请输入检索词WWW》《奔向爱情》三剧的编剧，原来都做过金恩淑的助理。

《爱上变身情人》（左）、《请输入检索词WWW》（右上）、《奔向爱情》的编剧都系出同门。（剧照）

其二，参加电视台举办的剧本比赛。各家电视台求才若渴，经常都办比赛，故事题材越特别越容易获得青睐，得奖作品有机会翻拍成电视剧。

制作单位一般是看第一集剧本决定要不要拍一部剧，所以编剧只能用最快的速度吸引目光。因此电视台办的剧本比赛多为独幕剧或短篇剧，希望找到能讲精简故事的能手。

4）PD也能变成明星？

看韩国节目，常听到PD的称呼，即制作人（producer）兼导演（director）的意思。早期的电视剧多在摄影棚里用三机拍摄，画面构图简单，因此一人身兼两职也能胜任。昔日的PD多半为文科出身，以创意企划为专长入行，之后才学习导戏，而科班人才则多进电影圈当导演，

今天的PD多指监制，即剧组的总指挥，他主要负责召集剧组的幕前幕后人才，以及控管预算，把导戏和选择画面的工作交给导演，双方职责分离。目前一部韩剧多由三名导演共同负责。

PD最初是电视台员工，随着越来越多PD凭作品闯出名气，PD开始和经纪公司签约，和艺人的经营模式类似。他们和编剧也可以和各家电视台、制作公司自由合作。有些知名PD和编剧会自组公司，并入股分红，而不是只拿一次性酬劳。如此方式也能促进人才流动，不被单一公司限制发展，有人觉得这是韩剧可以持续兴盛的原因。

5）KPOP成功靠政府？

顺便一提韩剧常见的置入性行销，它行之有年，现已是韩剧的主要广告来源。这类行销都清楚标明价码，最便宜是的是在每集结尾字幕画面单纯打出商标，大概五万新元就能置入；最昂贵的则是让戏中主角直接使用产品，而且条例规定只能占整部戏长度的5%。最受商家青睐的是剧集最后几集，因为一般戏剧后段的收视率多半高于前段。

宋仲基主演的《黑道律师文森佐》因为中国广告商的置入引发韩网反弹，剧组火速止血终止合约，更将争议画面全都删除。（视频截图）

很多人认为韩国流行文化成功吸引全世界，跟政府政策有关，但有报道指韩国政府对影视的补助非常少，倒是政策上的限制也早已松绑。2000年以前，韩国政府仍主宰影视圈的年代，韩国人并不爱看韩国自制作品，认为那是政府的政策宣传。后来政府解除了保护令，影视界正面对准市场，努力创新，才有今天“韩流”的成就。