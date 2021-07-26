韩国男神池昌旭确诊冠病

当红韩星池昌旭今天（7月26日）传出确诊冠病的消息，所属经纪公司“glorious”第一时间发布声明承认此事。声明中说：“池昌旭冠病检测结果为阳性，现在遵照防疫当局的方针进行隔离和治疗中。”池昌旭拍摄中的戏剧和其他工作行程已经全面暂停。池昌旭因为要拍串流平台Netflix原创新剧《Annarasumanara》才进行检测，没想到结果是阳性。

近日，韩国艺人传出不少确诊案例。演员李政宰执导的首部电影《Hunt》由好友郑雨盛跨刀演出，传出制作公司“Sanai Pictures”老板韩在德染疫，他表示最近都没到片场探班，目前拍摄应该不受影响，不过演员与工作人员都会接受采检，李政宰与郑雨盛所属的“Artist Company”随后表示，两人筛检结果皆为阴性。

女团Jewelry出身的36岁歌手徐仁英以实境节目《我们结婚了》为观众熟知，久未现身荧光幕的她，最近参与《恋爱道士》《大韩外国人》等综艺，7月13日传出染疫消息，所属经纪公司随后宣布她暂停所有工作，遵照政府指示隔离。YG娱乐旗下的新人男团Treasure成员也染疫，17岁成员道荣在广告拍摄前，以家用快筛试剂，自我筛检测出阳性反应，后来全员与工作人员进行PCR筛检，除了道荣外，所有人都呈阴性。