坦言不习惯住酒店 戚玉武首体验度宅假

早前在社交媒体上晒居家旅行，戚玉武坦言自己并不习惯住酒店，这是他第一次体验居家旅游，目的是为了陪孩子体验新环境。

戚玉武说：“一直觉得在家就很舒服了，为什么还要花钱去酒店住，这次感觉真不同。”

从在他分享的照片中，一家人一起“游船”、打桌球，画面十分温馨，乐趣多。

期间还上传了一则“质问”儿子的视频。视频中，阿武看起来十分郁闷地躺在床上，儿子坐在旁边，突然他“生气”地叫儿子帮他洗衣服。一旁的白薇秀直接看懵了，发问为什么要儿子洗衣服？后来才知道原来是儿子把他的衣服弄脏了。这一幕逗乐粉丝，纷纷留言：好凶！

他表示，这次的居家旅行初体验还不错，小孩也很喜欢酒店设施和环境，他会考虑接下来再带家人外出游玩。

戚玉武也分享，很早之前就定下了这次三天两夜的“伪旅行”，没想到加紧措施刚好就在近期实施。

幸好退房日期就定在实施前一天，因此就算不能户外食堂，旅行也不受影响。

问他这次度宅假，是否用掉政府给的旅游消费券？

阿武回说，他们很早之前就用掉（消费券）了。

不接工作 怕老婆太累

近日，戚玉武一家正忙着房子装修工作，担心妻子白薇秀一个人忙不过来，因此不敢接下国外的工作。“不能把责任都丢给她（妻子），对她来说不公平。”

戚玉武也将在来临周二，开始为自己的两部新剧《灵魂摆渡·南洋传说》和《大大的梦想》做宣传工作。据悉，戚玉武将在《灵》中演出“摆渡人”，饰演能掌控魂魄的444号便利店的老板，在《大》中则饰演一名音乐人。

如今疫情升温，希望阿武的宣传工作能顺利进行。

首次直播 边吃边聊

阿武昨天邀请粉丝本周三（28日）7点到8点半，参与他第一次IG直播，准备饭菜边吃饭边聊天！

对于“饭局”，阿武表示，本地目前处于高警戒解封第二阶段，探访人数有限、也不便聚会，所以决定通过这个机会和影迷互动。“我很久没和影迷见面了，希望能利用这个机会和影迷联系。”

他会在直播中回答影迷问题，让大家知道自己最近的动态，这是戚玉武第一次IG直播，效果令人期待。