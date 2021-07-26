一年多前合拍《女人街》 朱咪咪：看不出廖启智患癌

演技精湛的老戏骨廖启智癌逝，令演艺圈扼腕不已，他生前第一部遗作《女人街，再见了》预计8月本地登场，片中，朱咪咪在女人街摆摊卖行李箱，与卖衣服的智叔同为摊主。

朱咪咪昨天受访，透露只是回港期间，因朋友人情参演，客串了两天戏。

《女人街，再见了》是智叔的遗作，问起印象中的智叔，她说：“《女人街》是在一年多前拍的，当时他（智叔）看起来人很轻松，一点事都没有！”不料造化弄人、死神来得太快，她舍不得智叔，叹说：“他是好人、人很好，怎么偏偏那么短命！”

咪咪忆述当年飞港闯荡香江，加入TVB参加《欢乐今宵》时，就已经认识廖启智与陈敏儿夫妇，她赞老牌艺人对新人不会“白鸽眼”（把人分等级、大小眼对待）。

“以前的艺人很会帮人，像智叔、曾江......”

曾江骂人笨？咪咪：他乐意教人

据悉曾江当年来新拍戏时，因骂本地演员“笨”引来轩然大波，咪咪姐闻言即声援：“只是口头禅而已，像曾江说人“死蠢”，‘死蠢’这说法在香港演艺圈很普遍，大家都习惯了，没有嘲笑的意思，可能因为语气不同引来误会吧......”她曾请教曾江演戏秘诀，曾江直说：“你去到尽，放开演！”

咪咪姐演技很出彩，搞笑节奏一流，但她老实说：“还是唱歌好，不必熬夜，钱也赚得快。”

咪咪姐过去8个月都在新加坡，已申请明年香港红馆开唱，希望申请成功再战红馆，她日前为“江湖救急”义演，在线上高唱《上海滩》肺活量十足，赢得最多网友追看前三甲，宝刀未老，转告咪咪姐，她笑说：“我不懂得看（浏览量），倒是儿子通知我，我唱《上海滩》时，线上人数增加得很快......”