返新隔离中 林俊杰开直播秀监测表

（综合讯）歌王林俊杰今年七度入围金曲奖，近日飞回新加坡的他恐将缺席8月21日的金曲盛会。隔离至昨天迈入第11天的他与人在洛杉矶的好友怀秋、在台北的怀秋弟弟张怀颢（Mike）以及演员张书豪透过IG视讯。

林俊杰隔离出关倒数中，有隔离经验的怀秋表示自己还蛮享受隔离，“因为可以随时做自己想做的事，人常有惰性，会懒，隔离时有很好理由，去做个懒惰的人”。

林俊杰则坦承隔离的前七天最难熬，“我不断想找事情做，问自己很多问题，但心情需要转变，需要去调整习惯，反问自己隔离有需要这么忙吗？，到隔离七八天时，不想做任何事，但明明我就是一个人，今（前）天第10天了，我开始习惯一个人，不用一定要做什么事，还是可以很放松”。他也开心说道：“我隔离看起来过得精彩，最关键还是吃的东西，我妈妈做好吃的给我，让我隔离相对幸福的。”

直播到一半，林俊杰还秀出手上的新手表（具有电子监测系统的电子手表），他表示，这个手表扣上拆不下来，有点像定位一样，有一个QR码配对，来确保隔离的人不可以离开家，不听话就会有人来找你，直到隔离最后一天才会有人帮你剪掉。

他也透露隔离期满后将会打疫苗，“我已经预约好了，隔离后会尽快打疫苗，也希望大家顺利打到疫苗”。

爆怀秋兄弟吵架 像流氓快打起来

四个大男孩拥有赤子之心，热爱玩线上游戏，林俊杰在直播中爆料，曾亲眼见到怀秋与弟弟吵架到暴走“像流氓快打起来了”。

怀秋解释“兄弟不吵架才奇怪”，林俊杰则笑亏“他们吵的点是因为打电动，（情绪）爆炸，还说‘不玩了’”，Mike竟也因此催生新歌《我的错》。

怀秋表示跟弟弟从小到现在，吵架从未动过手，却也立刻被吐槽，曾见过怀秋吵架气到摔键盘。