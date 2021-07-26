自揭与新剧《月刊家》中角色一样 庭沼珉10年来努力存钱买房子

新剧探讨家和房子的价值，庭沼珉：是可以深呼一口气的地方。

甜姐儿庭沼珉主演的韩剧《月刊家》，探讨“家”和“房子”对不同人的价值，有人把房产当投资，有人要有房子才能成家，有人为了买房拼命工作。庭沼珉饰演家居生活杂志社《月刊家》编辑，因为存不到钱，至今还是租房子住，后来遇上擅长投资房产的杂志社老板金知硕，她才改变想法，决定努力存钱买房，拥有真正属于自己的家。

庭沼珉接受本报访问时谈及“家”和“房子”对她的意义，她说：“是在结束喘不过气的一天后，可以深呼一口气，并重新调整呼吸的地方。”她也透露自己和角色一样正努力存钱买房，“这是我10年以来坚持不懈的事情”。

若有自己的房子，她想打造成“只是我一人的空间”。“这种感觉最重要，因为家不是单纯拿来给别人看的，而是给我一个安静的地方，让我感觉舒服，所以我想装修成可以融入我的喜好和氛围的样子。如果我有了房子，大概是把我这个人原封不动搬进一个空间的感觉。”

至于家中不可或缺的单品，她说：“床？我在家待得最长时间的地方就是床上了。（笑）”

庭沼珉认为这部剧将许多人苦恼和关心的房屋问题融入各个角色之中，相当有意思。“我也对这些因为房子而经历着难处的人物产生了共鸣，特别是我饰演的罗英媛，她不仅展现了孤军奋斗、努力生活的样子，同时也是为别人着想、为别人担心的温暖朋友，我非常喜欢这个角色。”

完整报道，请翻阅2021年7月26日《联合晚报》。