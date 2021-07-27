福原爱评东奥 靠美貌挡骂声

（东京讯）日本乒乓球好手福原爱本月8日和江宏杰正式结束5年婚姻，26日担任富士电视台转播的“男女乒乓球单打”“男女混合双打决赛”等东奥赛事的球评，正式复出。这是她3月3日在横滨闹出外遇风暴后，长达146天后首度露脸。

福原爱曾参加过四届奥运，富士电视看好她的专业，就算外遇风暴惹不少网友反感，仍排除众议找她讲评。

福原爱昨天穿着白色上衣配上黑裙现身电视台，气质出众，脸蛋瘦了不少，身形也更纤细。因为疫情严重，她带着透明面罩，新闻曝光后，被网友大赞“可爱”“很有透明感”，也有网友大喊“美到惊人”。

23日奥运会开幕式当天，福原爱在中国队和日本队进场时都发了微博，还说自己在屏幕里使劲找“闺蜜”刘诗雯的身影。中国网友都很支持福原爱担任东京奥运会解说员，关注的焦点包括：她念冠军名字的时候，会不会突然冒出东北话。

对福原爱首次复出担任中日之战的球评，留言中大部分日本网友都不乐见，除了批评电视台、赞助商没节操，成为允许婚外情的企业，还酸“你是帮中国队加油的吧？”“希望小爱先道歉再开始讲评，虽然离婚是私事，但让支持者失望是事实。”“希望她不要参与东奥，至少暂停活动一年，先去和半年不见的孩子见面吧。”

小野洋子贴连侬合照

已故披头四乐团主唱John Lennon（约翰连侬）留下不少传世经典，包括反战歌曲“Imagine”，这首歌常在各大国际赛事表演。东奥开幕当晚，主办单位邀John Legend（约翰传奇）、Keith Urban（凯斯厄本）等四名音乐人通过视频演唱这首歌，传达世界各国和平共处的理念，88岁小野洋子看完在推特贴出与丈夫连侬当年的合照，留言：“这首歌体现我们的信念，他来自西方，我来自东方，我们会永远结合在一起。”