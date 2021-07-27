金喜善＋四韩星 为蜜月添浪漫

牛岛酒馆 Honeymoon Tavern

tvN（星和Ch824，新电信Ch518），每逢星期四，晚上10.30

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因为冠病疫情，许多人的旅行计划喊卡，许多新婚夫妻更是无法度蜜月。韩国tvN新综艺《牛岛酒馆》特地为新婚夫妻而设，让他们在济州岛的牛岛度过两天一夜，算是小度蜜月，还有明星为他们服务。

节目主持群有金喜善、卓在勋、刘台午、文世润和Exo成员Kai，他们在牛岛经营民宿，招待新婚夫妻，晚上大家一起喝酒聊天，共度欢乐时光。

金喜善看到酒柜兴奋尖叫

出了名爱喝酒的金喜善，被问想扮演什么角色，毫不犹豫说：“老板娘，到处敬酒。”她分享说：“喜欢和人们坐着喝酒，一起吃好吃的。”也感叹：“新婚夫妇该有多辛苦啊，在这种（冠病疫情）时期，两个人一起准备婚事，真是了不起。”

金喜善还公开女儿也知道她有多爱喝酒，父母节时送烧酒和啤酒，“我那天都喝光了。”引发现场一阵笑声。抵达民宿时，她看到酒柜，兴奋得尖叫，只能说，她太适合这个节目了。

老幺Kai学习用毛巾折出天鹅，摆在床上做装饰，他也负责给客人登记，以及介绍牛岛好玩的地方。爱烹饪的刘台午担任主厨，厨艺也不赖的文世润当厨房助手，在济州住了七年的卓在勋是总负责人。

金喜善在韩剧中的形象多是高冷严肃，私下却是一个傻大姐，她之前与姜镐童主持综艺节目《岛剑客》就展露了大剌剌的一面，这次也挺搞笑。开业第一天，大伙儿外出钓鱼和采买食材，留下她一人，她正实验做马铃薯华夫饼，结果有一对夫妻来电说会提早抵达，搞得她手忙脚乱，赶紧拿出入住手册，准备迎接客人。泡茶、收拾大厅、检查华夫饼是否成功……女神像八爪鱼还喘不过气，模样相当逗趣。

美食、美景加趣味互动

第一天的营业，大家对于运作还没上手，发生了一些意外的小插曲。金喜善实验马铃薯饼时成功，可是晚上要给客人做这道开胃菜时却失败，她气得直跺脚，还有卓在勋烤肉时一直点不着火，担心让客人饿肚子。用餐地点在户外，大伙儿老是忘了拿东西，一直来回跑动，搞得气喘吁吁。

节目有美食美景，还有新婚夫妻之间，以及与主持群有趣的互动。有一个挺着孕肚的太太，一直夸老公非常帅，还自曝以前在学校时经常偷看他，后来鼓起勇气告白，两人就开始交往了；太太双眼都是爱，老公则害羞地低着头。文世润忍不住亏她：“你不是来度蜜月的，是来炫耀老公的。”

冠病期间办婚礼真的不易，有夫妻就透露，原本去年3月的婚礼延期两次，结果两所专办婚宴的礼堂都倒闭，最终找到第三所，才顺利举行婚礼。

夜幕低垂，大家一边享用美食一边畅聊新婚生活，结婚15年的金喜善也分享夫妻相处之道，气氛温馨又愉悦。

但接下来的节目预告，牛岛遇到暴风雨，金喜善等人会如何应对？

星期二特写：星洲头家3

8频道 晚上8.30

第3集：陈六使。20世纪初渔村青年陈六使离开中国福建家乡，闯荡星洲成为树胶业巨子。这名头家没念过几年书，在1950年代成功引领新马华社大众创办东南亚第一所华文大学——南洋大学。在动荡的大时代中，他的命运也与南大相连，充满曲折。节目访问陈六使的后人，讲述他办南大的初衷及晚年生活。

你的情歌 Your Love Song

卫视电影台（星和Ch866，新电信Ch571） 晚上7.30

主演：柯佳嬿、傅孟柏、谢博安。那一年，全台湾都在疯歌唱选秀，人人都在勇敢追梦，但音乐老师余静却惨遭未婚夫劈腿，她为了治疗情伤流浪到花莲。郁郁不得志的教师邢致远被调往偏乡学校，他把歌唱选秀当作教育事业的跳板，找来了天生好歌喉的学生李东朔及他的麻吉们组成“七月男孩”乐团，并请余静指导……

小小厨神澳洲版第二季 MasterChef Australia Junior S2

BlueAnt娱乐台（新电信Ch318） 傍晚5.15

本节目是“MasterChef Australia”的衍生节目，参赛者都是8至13岁的孩子，年纪虽小，追求厨艺的梦想却很坚定。

拧紧 The Turning

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上11.00

改编自Henry James经典小说“The Turn of the Screw”，讲述年轻女家庭教师受雇到美国缅因州郊区的神秘大宅照顾骤失双亲的男女学生，但她随即发现孩子们与大宅隐藏着黑暗的秘密，灵异现象越来越频繁。