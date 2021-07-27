他害“刘德华 ” 寻人24年 三个家庭因他骨肉分离

香港男星刘德华在2015年电影《失孤》中饰演为了寻找失踪的儿子，四处奔波14年的中国大陆农民，近日消息传来，故事的原型郭刚堂在7月11日终于找到了失踪24年的儿子郭新振，父子俩在警方安排下相认，恍如隔世。

今年是郭刚堂寻找被拐儿子的第24年。他骑行了50万公里，几乎找遍全国各地，自己也从黑发人找成了白发人。

郭刚堂和失踪24年的儿子郭新振被警方安排相认，媒体大事报道。（互联网）

56岁的人贩元凶呼某年初刚在河南省村里老家开了间电焊铺，试图养家餬口；他和女儿才第二年团聚。3月份，警察上门，把他带走盘问。他试图用沉默逃避曾经犯下的罪行，最终心理防线崩溃，一一招认了。他在审讯中申辩称：“我对于拐卖孩子非常后悔，自从有了孩子之后，我才体会到骨肉分离的痛苦。”

但据查，他早年曾有过一个女儿，这并未影响他一再冷血犯案，害别人骨肉分离。所谓“后悔”，不过是想脱罪的借口。

zaobao.sg根据中媒资料，把他的一生恶行，从头报道。

自小不学好 盗窃勒索坐牢早

1965年，呼某出生在河南省林州市的一个小山村，家里有五个孩子，他排行老二，上有姐姐，下有弟妹。

父亲去世得早，幼年的他于是跟着姑丈出去外面读了几年书，但没多久就独自回村，不知何故，没有再提唸书。他在村里也不工作，每天在大街上闲逛、打架，或者集结小喽啰找人收“保护费”，反正家里也没人管他。

呼某在河南村子的老家。（互联网）

稍长，呼某不再满足于蜗居在小山村里，他和村民一起外出打工。只是他好吃懒做，只能到工地上搬砖，有一次和老板大吵一架，他不听工友们相劝“赚钱比较重要”，就辞工不干了，临走前还搬走了老板的电视机。由于没人追究，偷窃一事不了了之，让呼某尝到了做坏事赚钱快的甜头，从此恶向胆边生。

1988年，23岁的呼某在北京第一次被捕，犯的是盗窃罪，被判处有期徒刑三年。三年后刑满出狱，他开始居无定所的生活，混迹于各省市之间。

1996年，31岁的他再次被捕入狱，这一次是因为敲诈勒索罪，判刑八个月。

连同这一次，呼某的人生有四年给了牢狱，如果他懂得悔改，踏实努力生活，后来的悲剧或可避免，三个家庭也不必因他承受骨肉分离的人伦惨剧。

谈婚论嫁两女孩 受不了全跑

呼某在老家的邻居回忆，他前后带过三个女人回家。第一个女朋友是同镇的一个女孩，两人当时准备结婚。但呼某把人带回家后就不闻不问，每天只顾花天酒地，连建房子这样的大事，也全让女孩一人操办，结果房子一建好几年，三间房只有一间是有房顶的。他还每天酗酒，有时喝得大醉深夜回家，一进屋里就随地撒尿。准新娘大概受不了了，没多久就跑回娘家，从此音信全无。

呼某老家的院子，看来年久失修。（互联网）

村人记得，呼某曾有过一段短暂的婚姻，婚后有一个女儿，但他酗酒胡闹生活不改，还经常行使家庭暴力，搞得妻女离家出走，跟他割席。

女朋友 也是女同伙

1997年，呼某出狱。他前往北京打工，认识了在饭店工作的唐某，两人从几次的饭友，变成了男女朋友。

呼某和唐某最后双双落网。（互联网）

两人一次一起去山东旅游，臭味相投地同时想到利用拐卖儿童赚钱，第一个目标就是电影《失孤》的原型郭新振。

唐某说姐妹有个私生子不想抚养，想送人；呼某则有个叫老七的老乡，膝下有三个女儿，没有儿子，很想抱养男孩。于是两人来到山东省要抱她口中的“姐妹的孩子”，就是独自玩耍时被拐走的郭新振。

孩子交给老七后，对方一直没有付钱，于是郭新振又被转卖给林州另一户人家，对方付了2000新元。唐某和呼某拿到钱后，便去游山玩水，很快把钱花光。

2000年，呼某和唐某去到山西省，又想再干一票。这回，他们比之前计划详细，两人专挑有孩子的人家，跟对方租房子，然后再伺机把孩子抱走。

他们在山西临汾偷走了一个1岁半的男孩，同样以2000新元的价格卖掉。男孩的家人也耗尽岁月苦苦寻找他，直到20多年后才得以团聚。

2000年在山西被呼某拐走的1岁半男童。（互联网）

换女友 不换拐卖行业

呼某和唐某的团伙没有维持很久，2001年两人分手，呼某另交女友程某，和对方生了两个女儿，但两人“职业”不变——拐卖儿童。

2001年，两人在河北省永年县城北面的一个村子租房居住，在学校门口卖盒饭为生。两人帮忙照看邻居家的小孙女，一次起了歹念，就将小女孩卖到了老家，收了1600新元。

2009年，呼某在河北拐卖女孩的事情败露，第三次被捕入狱七年。这时程某已不在他的身边，他们的两个女儿被寄养在亲戚家，生活在父亲累累罪行的阴影之下。呼某没有交代他拐卖另外两个男孩的事情，而那时，刘德华扮演的《失孤》郭爸爸已经骑着摩多车，找了儿子12年。

郭刚堂坚持24年骑摩多到处寻找失踪的儿子。（互联网）

依旧爱喝酒 仍然屋漏雨

2016年，呼某在狱中受表扬七次，记功一次，获得减刑，提前三个月出狱。他回到了老家，村民知道他坐了好几年牢，但宽容地接受了他，有的人知道原因，但没有声张。

呼某长住了下来，去年把两个到了上中学年纪的亲生女儿接回身边，今年春节前后，他在路边开了一个电焊铺，主要接附近养猪户们的活，焊一些铁质的猪产床。

呼某被捕前，在这里开了两个月的电焊铺。（互联网）

开铺的4000新元，是他厚着脸皮跟很久不来往的弟弟借的。年轻的呼某常跟亲戚借钱，总是有借没还，弟弟这回念在亲情份上，还是借了给他。

大家看到呼某自食其力，想到他之前得过肺结核，动了一场大手术才活下命来，觉得他应该是痛改前非了。实情是，他依然嗜酒如命，十天九醉，电焊铺在他“懒到骨子里”的经营中，几乎没有赚钱，很难回本。他一家三口住在30年前的老房子里，屋瓦始终没有盖好。一旦下雨，父女三人就挤在唯一一个不漏雨的房间里。

呼某老家屋内情况，道出这家人的生活水平。（互联网）

让别人骨肉分离 自己也骨肉离分

如今，呼某家本来就破旧的院子大门又关了起来，两个女儿也被亲戚再度接走。呼某弟弟说，哥哥对家里老母没尽过一天孝，比邻居还不如，他也毫无探监的意愿。

认罪后，呼某还求情说，拐卖孩子都是两个女友教唆他的，他只是配合执行，都怪自己“遇人不淑”。

他的一生，从小偷到拐卖孩子，缓慢向下坠落，如今得用余生偿还，只是被他伤害过的人，已经白白虚度几十年的宝贵青春。

不止三个孩子的人生、三个家庭的命运，被他的歹念永远地改写了，让别人骨肉分离的呼某，自己也骨肉离分——他自己的三个女儿，在她们成长期间，这个爸爸永远缺席，如果她们知道自己有这样的冷血父亲，必定又要遭受无情的伤害吧！