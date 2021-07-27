社区邻里成功种植蔬果 郭亮变身现代农夫

疫情期间，郭亮变身“现代农夫”在社区邻里种植蔬果，他成功种植的有辣椒、丝瓜、黄瓜和上海青，唯独番茄种植失败。

郭亮昨天受访告诉《新明日报》，他请教了专业人士种植番茄窍门，才知道业余爱好者想要种植出质量高的番茄并不容易。

郭亮曾在电台节目中，提到自己种番茄失败一事，立即就有热心听众寄了一包番茄种子到电台，建议郭亮使用。郭亮为此表示感谢，并提到自己接下来就去试种。

当然不算番茄的话，郭亮的其他蔬果还是种得蛮成功，有时还能供应自家食用！“因为是自己种植的，所以蔬果产量不多，偶尔能吃上自己种的蔬菜，但多数还是要靠购买供应。”

不过，郭亮似乎在种植辣椒方面很有一套，家中食用辣椒基本不用从外供应，据他所说：“我们已经有一段时间没买过辣椒了。”

种植蔬果还是疫情后才做的事，以往主要是妻子在打理。为此他分享心得，表示种植一段时间后，会对这些蔬果产生感情，会“牵肠挂肚”，担心它们受到日晒雨淋。不过看到自己的耕耘有了收获，长出果实，是真的很有满足感！

申领政府蔬果种子 ‘可应付不时之需’

新加坡食品局曾在5月发布了一项有关新加坡是否有能力“自产粮食”的调查。永续发展与环境部长傅海燕也曾说过，民众有必要进一步加强自产粮食的能力达成共识。

对此，郭亮表示，他很早就申领过政府分发的蔬果种子，他认为这些种子可以满足民众的部分蔬果需求，长远来讲可以应变不时之需。“不过若是想要彻底取代进口蔬果的话，还是需要很长一段时间。”

《吃东西》第二系列 料11月播出

近日防疫措施加紧，民众不许堂食，郭亮的美食节目《吃东西》第二系列拍摄是否受到影响？

其实并不，为此郭亮表示十分庆幸，“前几天我还跟导播说‘幸好我们16日就完成了外景！’”目前，该节目只剩下后期工作，预计于11月出街。

郭亮是本地有名的电视主持人，同时也演出过多部电视剧，当问起他更喜欢主持还是演艺工作时，他坦言没倾向主持或演戏：“不过我怕接到那种可有可无、不能推动剧情的角色，我想这应该是很多演员都不想要的角色。”

此外，郭亮向往出演与自己“距离远”的角色，最好与自己个性截然不同。