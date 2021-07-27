最新TVB小生排行榜 陈豪“一哥”位置无可撼动

（综合讯）TVB最主力捧的小生排行榜，数据来自该男星被电视台宠爱的程度，包括拍多少部重头剧、角色分量、奖项都能左右排行榜。

据港媒报道，最新出炉的TVB小生排行榜显示，前三甲分别是冠军陈豪、亚军王浩信、季军马国明！

陈豪近年虽将重心放在家庭上，但依然是TVB宠爱的亲生子，绝世好男人形象深受师奶欢迎。有传他2019年以3000万港币（超过523万新元）续约无线且是包薪制，是目前无线薪酬最高的艺人。

二度封帝的王浩信当家小生地位无可动摇，近年开始进军中国，保守估计年薪达600万港元（超过104万新元）；排第三名的马国明观众缘向来很好，自2019年夺得视帝后，去年本也是视帝大热门，可惜最后败给“盲侠”王浩信。

其他第4至10名TVB男星：

●第4名—张振朗：戏路广、备受TVB重用。

●第5名—陈展鹏：凭《逆天奇案》人气回升不少，但比起其他男艺人，他明显少广告和外快机会，年薪估计500万港元（超过87万新元）。

●第6名—杨明：本已攀升至男一位置，因涉及酒驾官司缠身，星途受挫。

●第7名—黎诺懿：凭《爱回家》马壮一角俘虏粉丝，近年升级为男主角，疫情冲击下，TVB还为他专开了美食节目。

●第8名—萧正楠：近年的剧集回响不大，但深受高层喜爱，是TVB的中坚分子。

●第9名—谭俊彦：武打明星狄龙之子，香港星二代，一部《十八年后的终极告白》令观众开始认可他的演技，不少新剧担演男一。

●第10名—何广沛：极速上位的小生，已有两部男一在手。