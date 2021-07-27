陈欣淇联手辅导平台 向抑郁患者伸援手

有感于疫情为人们带来种种压力，本地艺人陈欣淇与网上辅导平台合作，向有情绪压力的人伸出援手，她受访时呼吁：“必要的时候一定要寻求援助！”

陈欣淇曾公开自己是抑郁症患者，严重时甚至会自残，所幸她通过专业辅导以及身边朋友的帮助，逐渐走出阴霾。因为亲身经历过，让她更想帮助同病相怜的人，“我之前在Tik Tok分享患抑郁症的经验后，不少有同样困扰的人发私信向我求救，但毕竟我不是专业辅导员，不敢乱给意见。”

一些向她求救的人担心费用太高而不敢找专业辅导员，这让陈欣淇萌起帮助他们的念头，“我建立一个桥梁，为他们和专业辅导员搭线，辅导平台Safe Space Singapore愿意给总共5次免费咨询服务，我也另外付10次的费用，希望尽我所能，能帮一个是一个。”陈欣淇说，这只是一个开始，她将和团队商量可以怎么帮助更多人。

她透露早在几个月前就有这样的计划，却因种种问题没能付诸行动，“最近发生的校园事件，让我意识到不能再等下去了。”

陈欣淇透露，一些私信向她求助的人年纪只有十二三岁，“他们有些被欺负而不知道怎么处理，我都建议他们要告诉大人。有一些行为在师长眼中也许只是叛逆，但或许都是一些求助信号，身边的人要留意并给予帮助，让他们知道自己不是一个人，他们是可以得到帮助的。”

入行年轻压力大 幸遇贵人及时求救

陈欣淇中学时期也曾经历迷惘的岁月，所幸在音乐学校找到了人生的目标，才不至于走偏了。

她回忆，“当时不知道自己的人生该往哪里走，会产生一些很负面的想法。我喜欢唱歌、跳舞和表演，父母让我到李伟菘音乐学校，我在那里认识一班志同道合的朋友，伟菘偲菘老师也给了我很多指导和鼓励，让我找到目标，决定走演艺这条路。”

她很年轻就入行，却因承受不了压力而出现情绪问题，“那时很多事情想不通，幸好王国燊导演发现我不对劲，建议我去接受心理辅导，在那之前我并没有发现自己有问题。”

希望大家以善待人

疫情下人们面对各种压力，陈欣淇希望大家善待彼此，“我们要善良一些，对人好一些，不要口出恶言，因为我们不会知道对方经历了什么。”

她也提醒大家要多关心身边的人，“有时一个简单问候，会带来很不一样的结果。”

对于正在经历情绪困扰的青少年，她说：“如果没有办法自己面对，一定要向大人求助。大人们也不要敷衍孩子，花一点时间聆听，不要忽略这些求救信号。而如果大人小孩都没有办法解决，那就要寻求专业的帮助了。”