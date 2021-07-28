陈欣淇呼吁大家善待彼此 联手辅导平台助抑郁症患者

疫情下人们面对各种压力，陈欣淇呼吁大家善待彼此，“我们要善良一些，对人好一些，不要口出恶言，因为我们不会知道对方经历了什么。”

陈欣淇曾公开自己是抑郁症患者，严重时甚至会自残，所幸她通过专业辅导以及身边朋友的帮助，逐渐走出阴霾。因为亲身经历过，让她更想帮助同病相怜的人，“我之前在TikTok分享患抑郁症的经验后，不少有同样困扰的人发私信向我求救，但毕竟我不是专业辅导员，不敢乱给意见。”