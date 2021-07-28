陈欣淇呼吁大家善待彼此 联手辅导平台助抑郁症患者 订户 来自 / 联合早报 文 / 李妙音 发布 / 2021年7月28日 5:00 AM 陈欣淇透露，一些向她求救的人担心费用太高而不敢找专业辅导员，这让她萌起帮助他们的念头。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 疫情下人们面对各种压力，陈欣淇呼吁大家善待彼此，“我们要善良一些，对人好一些，不要口出恶言，因为我们不会知道对方经历了什么。”陈欣淇曾公开自己是抑郁症患者，严重时甚至会自残，所幸她通过专业辅导以及身边朋友的帮助，逐渐走出阴霾。因为亲身经历过，让她更想帮助同病相怜的人，“我之前在TikTok分享患抑郁症的经验后，不少有同样困扰的人发私信向我求救，但毕竟我不是专业辅导员，不敢乱给意见。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈欣淇 抑郁症 辅导 林家栋：在电视台当一哥 进军电影界什么都不是 《好声音》公开导师座位 张碧晨吴莫愁离得远被爆有恩怨