钟孟宏《瀑布》入围威尼斯影展地平线单元

（台北讯）第78届威尼斯影展公布主竞赛名单，在21部入选影片中，有不少名导新作入围，包括西班牙导演Pedro Almodovar（佩德罗阿尔摩多华）的《平行母亲》（暂译，Parallel Mothers）， 新西兰导演Jane Campion（珍康萍）的《犬之力》（暂译，The Power of the Dog）等，同时包括美国女星Maggie Gyllenhaal（玛姬于伦霍尔）执导的《暗处的女儿》（暂译，The Lost Daughter）等。

在亚洲方面，台湾导演钟孟宏首部执导女性电影《瀑布》、日本导演汤浅政明《犬王》、贾樟柯监制的柬埔寨影片《白色大厦》，皆入围地平线单元。

《瀑布》由金钟视后贾静雯和北影影后王净演出母女，贾静雯觉得无比荣耀，她说：“通过《瀑布》，希望大家看见许许多多心灵上缺少的人，需要被关爱与呵护，那个伤很深，唯有爱能修复那过往的伤。”

钟孟宏曾以《第四张画》《阳光普照》两度获得金马最佳导演奖。他开心地说：“期待台湾观众会喜欢《瀑布》这部电影！”钟孟宏之前曾透露李安看了《瀑布》的初剪版，很惊讶地对他说：“你怎么变了这么多？ 和《阳光普照》完全不一样了。”

名导蔡明亮的纪录短片《良夜不能留》则入选非竞赛单元，他说：“《良夜不能留》是40年代的华语老歌。我2019年底受邀到香港演唱老歌，正逢香港处于动荡，在东南亚长大的我，可以说是喝香港奶水长大的，对香港有一份深刻的感情。此时此刻，看着东方之珠风云变色，不免有所感触。某夜，我拍下激情过后的铜锣湾街景，就成了这部短片。”

本届威尼斯影展将于9月1日至11日举行，与去年一样，电影节线下所有场次放映只允许开放50%的座位。