(东京讯)东奥中日混双乒乓球比赛,日本队26日击败了强敌中国,在日本新版《恶作剧之吻2013》饰演入江直树的男星古川雄辉,当天透过微博发文问众人是否有在看奥运,一番言论却遭中国网民质疑是在挑衅,意外掀起骂声,他事后紧急删文,并用英文写下道歉声明:“如果冒犯了你,我真的很抱歉,我没有那个意思,我选在错误的时间点发文提问,用词也应该更小心谨慎,对不起。”

古川雄辉当晚在微博以英文发文:“You watching the Olympic ?”(你有没有在看奥运比赛?),20分钟后又发文:“wow...some people telling me to shut up just because i asked if you're watching the Olympic? that is so rude and sad...”(哇!有些人叫我闭嘴,只因为我问有没有人在看奥运,多么粗鲁和令人难过……)不料此举反而让中国网民怒火中烧,指责他不应该在日本队赢球后,跑到对手国家的社交平台上阴阳怪气,认为他的做法“恶心”。