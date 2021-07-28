林家栋：在电视台当一哥 进军电影界什么都不是

（香港讯）香港男星林家栋由电视跳到电影，由配角演到主角，由影帝兼任监制，入行30年没一刻停下来，每一刻都尽量将自己无限伸延，涉猎更多，得到更多。

配合自资开拍的新片《杀出个黄昏》上映受访，他回想1988年参加TVB电视台艺员训练班正式入行，花10年时间由路人甲做到剧集《大闹广昌隆》《茶是故乡浓》男主角，不单是剧集主角，更是收视福将，不过拍到《酒是故乡醇》，他发觉自己开始成为复制收视的机器，于是把心一横不再续约，2001年正式签约刘德华，开始进军电影界。

他说：“‘进军’是自欺欺人的字眼，当你在电视台阿哥前阿哥后被称呼，去到电影圈其实什么都不是。你在电视台再红，去到电影圈就是比较嫩，还没有市场定位的一群。”

他说，没有定位，就要不断去尝试，小角色要做，大配角都演，一句对白的一样照接。他昔日反问过自己，是否接受这种落差，接受不了是因为一直都只是自己在飘飘然，以为自己很了不起，到头来其实自己什么都不是。他就是靠向外闯的决心一路走来。

回看近20年，成功由电视艺人转到电影还当上一线甚至影帝的，已经是古天乐、张家辉、林家栋这一代，往后还没有成功例子，是当中的接轨过程出了问题？他说，留意到近年来，社交平台兴起，大家都自行拍片开直播，长期以一个既定的面目接触观众，这都成了演戏的障碍。

“正如当年有前辈提醒自己，你选择进剧组，便不要去拍综艺。你拍10部剧，你会做到有三四个形象出来，你拍20辑综艺，20辑都是同一个形象。现在电视台也一样，我好奇为何这么多艺人叫人网购，看得多的观众又是否接受他演另一个形象出来？到底观众要看哪一个？艺人在互联网的表演，就像以同一形象演20辑综艺节目，不是坏事，但你要清楚自己适合演哪一个。”

当监制一脚踢 只为回馈电影圈

有人当上影帝，开始挑剧本，一年拍几部戏然后享受生活，但林家栋就是觉得这样不好，于是十年前当上监制一职，既要跟编剧日夜钻研剧本，又要照顾前辈演员管接管送，一脚踢，除了因为享受那份满足感，更大原因是对这一行有30年的感情。

“是这一行养活我，到现在有一点能力，何不为这个圈子作点贡献？”

又因为这心态，他对于行内大大小小的事都有意见，都放上心，包括对前辈演员的尊重，或是新一代演员的演技培训。