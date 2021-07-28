《好声音》公开导师座位 张碧晨吴莫愁离得远被爆有恩怨

（杭州讯）让本地歌手向洋、董姿彦一战成名的中国浙江卫视歌唱选秀节目《中国好声音》2021系列将从7月30日起与湖南卫视《中餐厅5》正面交锋，收视备受挑战，但导师阵容公布后却爆出其中两个出任助教的歌手张碧晨和吴莫愁曾有恩怨。

今年是《好声音》的第十年。浙江卫视大改版，导师加助教数量空前，达到八位，包括老导师那英、汪峰、李荣浩、新加入的李克勤，和出身自本节目且目前在乐坛比较活跃的女歌手“助教”张碧晨、黄霄云、吉克隽逸和吴莫愁。

电视台发布展示导师座位的官方海报，那英和汪峰依然占据C位，中媒说，张碧晨和吴莫愁被安排离得很远是为了避免打架。

吴莫愁2012年参加《中国好声音》并获亚军后，一炮而红，曾经和王菲、古天乐、周杰伦、F4同列百事可乐代言人，曾经有这个身份的大陆艺人只有李易峰、杨洋、黄晓明、杨幂、韩庚等，可见吴莫愁有多受欢迎。然而，自从张碧晨2014年参加《好声音3》并夺冠后，吴莫愁的声望就下降了，两人不和的消息也传开了。

媒体指出，吴莫愁2017年9月突然连发两条微博炮轰某人只盯着她，还吐槽这个人肢体不协调也不放弃跳舞、在背后搞小动作等。网民猜测她针对张碧晨，因为她的发文中提到了“接触过你的都说你那90度的大鞠躬很假”，张碧晨出道后的形象就是“90度鞠躬”。

从未明确回应不和传闻

不过，两人从未明确回应此事，有人认为是当时吴莫愁拿到了选秀节目《明日之子》帮唱嘉宾的邀请，结果被张碧晨通过某种方式截胡了，所以吴发文吐槽对方耍手段，但真相至今无法判定。

戏剧性的是，四年后的今天，两人居然要同框录制节目，甚至可能会有互动。媒体说，吴莫愁近年声量沉寂，张碧晨又经历和华晨宇未婚生子的风波，两人都需要重新冲刺事业，所以目前没有什么私人恩怨不能放下。