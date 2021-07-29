萧大陆前女友呛侯怡君“现世报”

（台北讯）台湾女星侯怡君5月和交往20多年的萧大陆结婚，近日却爆出对方劈腿电视台女员工，她为捍卫主权在社媒谯小三，之后又改演另一套剧本，贴文说：“我冷静了，这一页我翻过去了！”不过中间其实也有另一段插曲，就是曾与萧大陆交往九年的张金凤称“这是现世报、老天有眼。”

张金凤在节目中爆料，萧大陆是在拍《九龙传说》时和侯怡君交往，当时萧大陆要求不要探班后，第六感告诉她有问题，于是特意突袭现场，对方一见到她就闪躲，之后也发现有人故意在萧大陆的车上留下“线索”，包括凉烟，与女演员紧紧抱在一起的照片等，照片中的女演员正是侯怡君。张金凤回忆当时两人明明是在剧中演情侣，再加上萧大陆紧张抢照片的举动，反而有种此地无银三百两的感觉：“如果是剧照，需要动作那么大吗？”

此外，萧大陆和侯怡君当时电话往来也很频繁，萧大陆向张金凤解释是演员因为不懂请教，侯怡君也要张金凤别误会，后来某天张金凤接到侯怡君当时男友的电话，对方呛声：“侯怡君是我马子，否则我把他断手断脚。”张金凤就此事询问萧大陆，却只得到“不知道”的回应，从那时候起两人关系急转直下，经常为了侯怡君吵架，甚至侯怡君也开始威胁：“这男人不好意思告诉你，不要那么不要脸赖着不走。”

张金凤当时反问侯怡君是不是想跟萧大陆在一起，如果是她愿意成全，但侯怡君不但不承认，还呛说：“因为你自己不知廉耻，所以我来告诉你。”紧接着是一连串的电话骚扰攻势，惹得萧、张二人冲突频起，甚至演变成肢体冲突。张金凤之后找来征信社抓奸，双方展开追车戏码，但依然没有好结果，最后选择分手，没想到分开后，萧大陆为了复合，竟上演“跟狗下跪”的求和戏码，但她心死不回头。

张金凤称这次又再接到侯怡君电话，对此侯怡君经纪人回应，对侯怡君来说一切已经“过去了”，也坦言侯怡君抱他痛哭一整晚。