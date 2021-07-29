体育明星转艺人多失败 成功的就这几位

奥运会在日本东京登场了。说来有趣，每四年一届的奥运，在过去十年，为华人娱乐圈注入不少新血。不少体育明星同时享有高人气，拥有好身材，甚至出色颜值，运动生涯短，他们趁着受欢迎的巅峰，早日试水温，谋后路，无可厚非。不过，这个过程不一定是通行无阻。据一个中国统计调查显示，85%的跨界体育明星都是以失败告终。

早些年，“体育明星该不该进娱乐圈”“运动员参加娱乐活动是否不务正业”等，都曾被媒体广泛讨论，随着网络的普及和体育产业的发展，行业和舆论更加开放，运动员跟娱乐圈越走越近。

体育明星为何转型难

武术运动员出身的李连杰，1979年参加中国全运会时横扫五面金牌，可惜当年武术还不是奥运项目，所以尽管他是演艺成就最高的华人体育跨界艺人，却从未与奥运结缘。不过他的成功，让人们相信有助于推动武术发展，更乐见体娱结合。

李连杰未成年已在武术界得奖。（互联网）

50岁的胡兵是赛艇运动员出身，因伤放弃运动，也没和奥运沾上边。他后来转行模特，歌影剧主持都有涉猎，尽管没什么经典作品，但2000年曾与黄磊、李亚鹏、陆毅，一起被中国媒体并列为四大小生，算是留下过痕迹。他的近作是与赵丽颖、王一博合演的古装剧《有翡》。

胡兵近作《有翡》。（剧照）

46岁的篮球名将巴特尔，曾为中国拼进奥运八强，但他更高的体育成就是曾在美国打了四年的NBA职业篮球，并随效力的圣安东尼奥马刺队夺得总冠军。转战演艺圈的他，因为身高“异于常人”，只拍过四部片，包括陈可辛导演、甄子丹主演的《十月围城》，徐克导演、吴亦凡主演的《西游伏妖篇》演艺光芒与体育荣誉无法相提并论。

身高异于常人的巴特尔在《西游伏妖篇》演沙僧，造型奇诡。（剧照）

去年演出热播剧《小欢喜》并获得最佳女配角奖的陶虹，出身全运会花样游泳冠军、世界杯团体第五名，退役后被姜文导演相中参演电影《阳光灿烂的日子》出道。她后来报读中央戏剧学院，得过中国电影金鸡奖影后，堪称演技成就最高的体育跨界女星。可惜49岁的她也没得过奥运殊荣。

陶虹（左图右一，右图）在《小欢喜》中展示演技。（互联网）

42岁的刘璇是90年代中国体操女队全盛时期的主力队员之一，也是中国第一位参加多届奥运会的女子体操选手。她在奥运会上为中国首夺平衡木金牌，被封“璇美人”称号，粉丝众多。她退役后转拍影剧，曾为香港TVB拍摄电视剧《女拳》，是比较早跨出境的大陆艺人，不过整体演艺表现没有达到类似奥运冠军这样的高点。

刘璇（后排左四）在《女拳》海报中站C位，搭档马国明（前排左起）、黄宗泽两大小生。（海报）

大批运动员参加综艺

由此可见，体育明星转行娱乐不一定交出同样优异的成绩，转型受各方面条件限制，多数体育明星除了名气之外，没有其他优势。脱离了体育领域，没有受过专业科班训练的他们，就开始流失商业价值，如果再不能马上获得娱乐圈认可，可能会暴露演艺才华方面的一无所长，甚至有可能连选秀新人也比不过。比演技居下风，所以近年运动员跨界娱乐圈多是搭上高速迈进的综艺列车。

42岁的田亮堪称跨界综艺的代表人物。他两获奥运跳水金牌，凭着英俊的外形成为最有国民度的“跳水王子”。2005年，官方以其参加过多商业活动，违反队规做广告代言等为由将其除名，是他退役前的不快回忆。他入行后拍戏、唱歌，可惜水花不大，直到带着女儿上亲子真人秀《爸爸去哪儿》，才父凭女贵有了代表作。往后他也把重心放在综艺节目上。

田亮带女儿森碟上《爸爸去哪儿》。（节目照）

近年奥运会后，获得优异成绩的运动健将纷纷成为抢手的综艺来宾，这些年投身其中的，有中国体操史上获得最多冠军的李小鹏，还有同领域的陈一冰、邢傲伟、杨威，游泳的孙杨和只得铜牌却因喊出“洪荒之力”而获金牌声量的傅园慧，乒乓前后辈邓亚萍和张继科，羽球界神话“超级丹”林丹，跨栏项目跑赢黑人的刘翔，以及最成功的拳击手邹市明。非奥运项目的台球世界冠军潘晓婷也因外形亮丽而受欢迎。

羽球迷会记得，“万年老二”鲍春来在职业生涯中碰到林丹总是时运不齐，但转战娱乐圈后，外形俊俏的他却如鱼得水——参加多档综艺节目，并担任主持，演出话剧和音乐剧，拍摄量身订造的羽毛球题材电影，也和景甜合拍电视剧《极客江湖》，成了“全栖艺人”。

运动员时期（左）和艺人时期的鲍春来。（互联网）

新港台成功例子也少

新港台方面，体育和演艺享有同样高度成就的一样罕有。

香港演员方力申是香港多个项目的的纪录保持泳手，参加过奥运会，也拍过多部影剧，当过男一。

方力申是香港的“游泳王子”。（互联网）

台湾乒乓球员江宏杰和篮球员钱薇娟曾参加过世界级比赛，钱曾发唱片；两人今年在竞技节目《全明星运动会》担任艺人领队，人气因节目受欢迎水涨船高。

江宏杰（左）和钱薇娟以前运动员身份在《全明星运动会》担任艺人领队。

本地武术选手翁清海挟世界武术锦标赛银牌入行，在本地剧中当上男一，得过五届红星大奖“十大最受欢迎男艺人”奖。