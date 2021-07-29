首当“吃播”逾千人观看 戚玉武偷喊薇秀“女佣”

戚玉武第一次当“吃播”，破1400人观看；与妻子互动温馨搞笑，背地偷偷喊老婆“女佣”，遭网友告状喊：跪榴莲！

视帝戚玉武昨夜首次开直播，与粉丝吃饭、互动。过程还穿插不少与妻子的搞笑互动，引留言区笑声不断。

前菜是生蚝，主食有蒜香鲜虾意面和牛扒，这满满的仪式感，看得出阿武对这场“饭局”的重视。

吃生蚝时，阿武拜托老婆帮忙取柠檬片，白薇秀刚转身，就听阿武小声说“我的‘女佣’去帮我拿了。”白薇秀一回来，阿武马上改口，不过网友们纷纷告状，要她让戚玉武跪榴梿！

阿武为直播自备丰盛晚餐，当粉丝问他是如何学会做饭的，他表示自己是在独身从广州来到新加坡后，跟一家酒店大厨学会做饭。

“以前在家里都是我爸妈做饭，后来到新加坡只能自己做，自己做又总是觉得为什么那个味道跟我爸妈（做）的差那么远。”

接着阿武提到自己很久没回老家，又想起以前爸爸教他“食不言、寝不语”，因此自己平时很少在饭桌上说话，“希望他（爸爸）没有看到这个直播。”

牛排遭到老婆嫌弃

有网友突然调侃戚玉武说他脸大，戚玉武不服气，直言“那个说我脸大的是谁！”，接着身子往后一靠，就为证明自己脸小。此举不仅逗乐粉丝，就连一旁的白薇秀也笑个不停。

后来白薇秀中途加入直播，爆料自己其实从来没有喜欢过老公做的牛排，对于老婆的“嫌弃”阿武听罢不作声。

“他很努力，一直在尝试怎么做个好吃的牛排给我，但我一直都……觉得还不行。”