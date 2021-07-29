《过江新娘》红到中国 抖音浏览破9000万

人气剧《过江新娘》从本地红到中国！以该剧标签的内容在中国抖音突破9000万浏览次数，让男女主角徐彬和黄暄婷非常惊喜，决定特别拍新合照答谢粉丝。

黄暄婷昨天（7月28日）接受专访时开心地说：“中国粉丝看了《过江新娘》后，在抖音讨论，并上载各种精彩片段，标签内容的浏览次数到了1000万，我就觉得很好了，结果还一直上升！”冲到8000万浏览次数时，徐彬问黄暄婷要不要拍一些新照片来答谢中国粉丝，她一口就答应。

两人找来了身边的摄影师、灯光师、造型师等朋友帮忙，结果拍出了一系列酷酷的黑白照，最近刚上载到社交媒体。黄暄婷说：“粉丝们看了《过江新娘》，现在看我们的时尚照，我觉得很不错。我很喜欢，给人家看到不一样的我们。”

为了跟中国粉丝交流，黄暄婷两周前刚开设抖音账号，吸引了大约1万7000多人追随。她笑说有时会看不懂中国粉丝留言，“因为他们用了一些中国网络用语，我也不懂要如何回复，就会问徐彬是什么意思，因为他比较懂。”

她笑说使用IG的限时动态时，是不会放音乐的，不过抖音却很注重音乐，“不少粉丝留言说听不到声音，以为他们的手机坏了，哈哈！”她说接下来的视频都会放上音效或音乐。

黄暄婷新剧演女鬼 缠住陈凤玲要投胎

黄暄婷目前正在拍新剧《21点灵》，首次饰演女鬼，生前是一名实习助导。她跟陈泓宇、黄炯耀是该剧的三只鬼，缠住陈凤玲要她为他们完成遗愿才重新投胎。

为了更好地诠释角色，黄暄婷透露原本想到剧组里实习当助导，不过因为疫情限制人数只好作罢。“我就参考平时拍戏时身边一两助导的行为，然后再演出来。我的角色有点小迷糊，整天闯祸，不过心地很好，是吃了花生饼干，因过敏莫名其妙地死掉。”

孙政在戏里饰演帅气男星，黄暄婷是他的粉丝。她说孙政很适合这个角色：“我们几年前在拍《老友万岁》的时候认识的。我第一次见到他就当面跟他称赞他非常英俊，又高又帅，谈吐很好，很有星味。”

黄暄婷是一只女鬼，孙政戏里是看不到她的，所以黄暄婷有时在孙政面前讲一堆台词，会让孙政忍不住笑场。“我跟孙政和洪丽婷拍对手戏时，会在他们旁边大声说话，蛮搞笑的，但他们要演看不到我，结果全部人都笑场。后来他们拍特写镜头时，就要求我不要演，离开现场。”

问她现实生活中的偶像是谁，黄暄婷说最近跟戚玉武合作《大大的梦想》，大赞阿武工作态度专业，是她的新偶像。“他真的很优秀，演得很好，我从他身上学到了很多。就算镜头没拍到他，他还是会给我丰富的感情。演了这么多年，他还那么专业，希望以后自己也能这样。”