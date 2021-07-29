商天娥当年晚婚 忙登台错过生育

（香港讯）香港资深女演员商天娥相隔六年再拍TVB电视剧，她在新剧《宝宝大过天》除饰演“乌龙奶奶”外，面对坏事做尽的衰老公仍痴心一片。现实中的她幸福很多，遇到能放心付托终身的好丈夫，结婚10年，二人依然甜蜜。她自爆曾有生育计划，奈何错过黄金时间，但不遗憾，现享受两公婆自由自在。

商天娥与老公刚度过锡婚（结婚10年），她说保鲜法就是时常警惕自己，要用欣赏角度去看另一半，两公婆日常耍花枪总会有，但两人从未大吵过。她接受《明报》访问，笑言两人至今仍很甜蜜，每次出门前都会有爱的抱抱或亲亲，夫妻间最重要是信任。“我的底线是不能有第三者，不能跟对方讲粗口，那两个字（离婚）也不能随便讲，有问题便拿出来讲清楚。”

商天娥坦言与老公都喜欢小朋友，虽然二人晚婚，但仍有生育想法，奈何当年她经常要登台，丈夫的公司又刚上轨道，所以错过了生育，“其实生很易，教则要一世。有想过不如领养，但我们要求又高，无论颜值、脾性都是，故最后还是打消念头，玩别人的小朋友算了。”

她坦言没有遗憾，还庆幸现在没有小朋友，两公婆可自由自在，还计划10年后一起游历世界。

演马国明妈妈 商天娥无所谓

商天娥说这次被打动回巢拍剧，其中一个原因是马国明，虽然二人经常在化妆间碰面，却未合作过。“我的角色虽然蠢，但挺讨好，有血有肉。和我以往演过的角色很不同，要扮Elsa（好莱坞片《冰雪奇缘》角色）又要扮美人鱼，有晚朋友看到我扮美人鱼，打电话来说好笑到喷饭。”

她与马国明剧中饰演母子，两人实际年龄只相差11岁，她坦言无所谓，“其实10多年前拍《隔世追凶》，我也演过郭晋安母亲，不过当时剧情讲我由30多岁演到50多岁，可以化老妆。这次监制叫我尽量化很淡的妆，营造老态，他还嫌我皮肤白，叫我晒黑，我笑说已牺牲了11年，还要我晒黑？而且剧情讲我15岁就被吴岱融骗，生下马国明，所以都合理。”