张艺谋的爱将们 为什么电影可以电视剧不行？

从章子怡到周冬雨，“谋女郎”们的光芒为何照不进电视剧？

去年是章子怡，今年轮到周冬雨，一个个大导演张艺谋的女主角跨到电视都翻车了。

周冬雨在电影圈里备受认可的境遇，在新仙侠古装偶像剧《千古玦尘》中的演技，口碑呈现两极，让人遗憾“谋女郎”总是甩不开“电视剧魔咒”。

她在剧中扮演绝色仙家，偏她外形清纯素净，身材单瘦，妆发质朴如清汤寡水，难怪观众嫌弃说“身边的配角都要比她更有‘仙气’”。有网民无情批评：“穿着华丽外衣的她，总有几分小孩子偷穿大人衣服的感觉，尤其是跟另一名女星张嘉倪对比更强烈。”

周冬雨在《千古玦尘》里被张嘉倪比下去。（剧照）

除了外形，演惯文艺片的周冬雨，也被批“拿捏不住电视剧的节奏，连表情都数不准节拍”，即动作过于现代，生气时叉腰瞪眼，笑起来面部肌肉失控，不是出身“谋女郎”的演员应有的水准。

翻车的“谋女郎”们

类似的“演技失控”口碑崩塌的情况，不单单发生在她一个人身上。大导演张艺谋捧出来的“谋女郎”转到电视剧后翻车，几乎无一幸免。

大荧幕电影画面里的她们美得各有千秋，演技也能打动观众，但一离开大导演的加持就要出事。张艺谋给她们的忠告就是：“不要轻易尝试电视剧”。

当年《满城尽带黄金甲》里身材不错的李曼，如今早已热度消退，演了超过20部剧种各异的作品都表现平平，难以再让人感受到灵气。

李曼在电影《满城尽带黄金甲》和刘烨对戏（上图左），受到瞩目，到了电视剧《天乩之白蛇传说》演小青蛇，和任嘉伦对戏却没有产生水花。（剧照）

《归来》中的张慧雯一度被看好是质素不错的一线女星接班人，但这些年在电视剧里浮沉，表演上可圈可点之处却不多，演技也逐渐流于瞪眼派。

张慧雯（上图中）在电影《归来》和巩俐（左）、陈道明合作，备受看好，到了电视剧《有翡》，变成衬托赵丽颖（下图中）和王一博。（剧照）

就连一直听从恩师教诲隐忍多年没有拍剧的章子怡，忍不住下海都没能“历劫”成功，《上阳赋》以她为大女主，集齐一众戏骨，豆瓣评分也仅仅稍稍及格，远远不及她在电影上的超高成就。

电影慢工出细货

电视快刀斩乱麻

其实电影咖出演电视剧翻车不是新鲜话题，为什们“谋女郎”演剧会“水土不服”，难以维持稳定的演技呢？有分析指，这与电影和电视剧从制作模式和制作时长上大不同有关系。

首先，从筹备的时间上来看，电影比电视剧所需的时间更长，从剧本到场景甚至选角都有精细的过程，耗时一两年做前期的准备是常规操作。例如，张艺谋拍《金陵十三钗》光剧本就细磨了三年。

从演员的角度来说，为了真实地进入角色，开拍前的必修课就是深入生活为角色做准备，有些特殊角色更要接受专业培训。

巩俐当年为了拍好《秋菊打官司》，曾经在陕西的农村一待三个月，和当地的农民同吃同住同干农活，完全融入当地人的生活。

巩俐为了拍好《秋菊打官司》，在陕西的农村住了三个月。（剧照）

《一代宗师》开拍前，章子怡一套八卦掌就学了三年，镜头前一招一式的真功夫都是全心全力忍痛练出来的。

章子怡开拍《一代宗师》前，有三年时间练功，准备好角色。（剧照）

其次，电影的每一帧画面都要求精美有意境，加上一部电影时长通常只有百余分钟，所以电影有时间在拍摄期间精雕细琢，一场戏可能花上一整天或好几天来拍，这给导演非常充分的时间来调教和修正演员的表演，甚至能精准控制每一个细微的情绪表达。

电视剧的制作周期则相对较短，三个月拍摄50集是业内常态，那么一天拍摄几十场戏再正常不过。假设演员无法快速进入状态，导演为了追求效率，不会有充裕的时间细致打磨演技。

此外，影剧的表演节奏也大有不同，电影中一个情绪的表达可以做长时间的铺垫和酝酿，眼泪在何时落下可做无数次的精准尝试，但电视剧如果也做长时间的情绪处理，会导致节奏缓慢流失观众，因此演员需要以最快的速度找到最准确的表演状态。如果演员的表演持续不达标，最后只能弱化处理或者剪掉。

电影选角精挑细拣

电视选角广泛撒网

再来，电影选角相对于电视剧更为严苛，当年张艺谋为了选到合适的《山楂树之恋》女主角，曾在全国举行海选，几乎把这个年龄段里适合的艺术类学生看了一遍，最后才在十几万人中选中了周冬雨，金晨和郑爽当年都曾是候选人。

周冬雨（前）当年和窦骁凭《山楂树之恋》出道，备受瞩目。（剧照）

电视剧选角则大多采取广泛撒网的方式，加上演员档期不允许前期做大量的准备工作，很多时候物色演员都要碰运气。

章子怡在电视剧里逃不过要从15岁的少女时代演起的命运，结果引来表演生涯里少有的几次集体吐槽。

倪妮算是与电视剧匹配度最高的“谋女郎”，她可以演好《流金岁月》里现实又风情的朱锁锁，但在《宸汐缘》里前期的可爱单纯的少女风就显得略违和，后来随着剧情深入才逐渐口碑回暖。

倪妮（左图后排右一）凭《金陵十三钗》妩媚出道；到了《宸汐缘》，演出惊险过关。（剧照）

总之，演员本身是很难做到轻松驾驭各个类型角色的，哪怕是影帝影后，因为外形、气质、经历等客观条件的制约，也各有擅长的领域和致命的弱点，这就是为什么“谋女郎”们渴望跨界荧屏，却都集体触礁了吧。