去年年初开始看心理医生 董姿彦自揭患抑郁症

董姿彦首度自揭患抑郁症，学习对自己宽容。

董姿彦昨天（7月29日）推出新歌《等睡醒以后》，接受《联合晚报》访问时谈到疫情让许多人心情烦躁，包括她自己无法现场演唱，心里有很多不安，并首度透露其实患有抑郁症。

“其实我青少年时期情绪就经常时好时坏，当时以为是自己比较敏感。后来感情不顺，事业没有成就，也以为因此影响情绪。可是2018年（《中国新歌声》比赛之后），我的事业处在高峰，婚姻生活美满，可是还是情绪低落，有时根本无法起床，完全没有动力做任何事情。那时候的想法很负面，觉得既然已达到人生高峰，接下来就只有往下走，那生命的意义是什么呢？这才意识到自己可能有抑郁症。”

去年年初，她开始看心理医生，发现不仅有抑郁症，还有轻微注意力缺陷多动障碍（ADHD）。她说：“我有很长一段时间认为自己很懒惰，不上进，因为一直无法集中精神做好一件事情，例如钢琴没学好，现在知道是因为ADHD，我学习对自己宽容许多。”

董姿彦之前觉得患抑郁症是很私人的事情，所以没有透露，不过最近发生的校园命案唤起大家对心理健康的关注，她因此不介意公开自己患病，希望借此鼓励大家正视心理健康问题，也不要害怕寻求帮助。

她分享：“一开始每周看心理医生一次，后来减少到两周一次，现在一个月一次，情况绝对有进步。”

《等睡醒以后》第一次尝试作曲

董姿彦唱爵士歌曲深受欢迎，但她去年重新演绎《潇洒走一回》，以空灵唱腔为歌曲披新装，新歌《等睡醒以后》再次颠覆自我，迷幻电音色彩让人惊喜。

她笑说：“从《潇洒走一回》，我已经慢慢脱离爵士，我内心叛逆，哈哈！其实做多样性尝试一直是我的个性，只是《中国新歌声》希望歌手有一个标签，我当时也签约唱片公司，有一个定位比较容易宣传，我的定位就是爵士。”

《等睡醒以后》唱出是否该出走的挣扎，她坦言当年《中国新歌声》比赛结束后，有考虑到中国大陆发展，但后来没有“出走”，她说：“我先生是剧场导师，他想留在这里，他对本地年轻人的艺术教育有热忱，而我不觉得我的理想和抱负比他伟大。我珍惜两人在一起，就留下了。”

这首歌由董姿彦作词，董姿彦和本地音乐才子林宇（Charlie Lim）联手作曲。这是董姿彦第一次作曲，她笑言是被林宇“逼”的。“我说我不会作曲，提议他作曲，我填词，他却一直鼓励我‘你可以的，就像你唱爵士一样，即兴创作’。”

董姿彦希望这首浪漫中带温暖的歌曲，能让大家缓下情绪，不必急着做选择，一切可以“等睡醒以后”。