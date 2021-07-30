社交聚会限两人 海上也禁堂食 林明伦租船生意大减

本地艺人林明伦租船生意最近因疫情大受影响，不过他庆幸还有戏拍，仍能扛起养家重任。

本地自7月22日起回到高警戒解封第二阶段，禁止堂食，海上也不例外，社交聚会也从最多五人缩减至两人。林明伦的出租游艇带乘客出海生意因此大受影响，他昨天（7月29日）受访表示，目前自己主要的生意还是租船，带游客出海游玩，但因为现在只允许2人群聚，2个人租船费用较贵，生意难做。

他告诉记者，他通常是带游客到南部岛屿，如圣约翰岛、姐妹岛等地游玩，也有推出到新加坡北部海域3天2夜游的套餐。

虽然现在生意难做，但林明伦表示还是需要维持，也很乐观。“等8月18日后解封，允许5个人堂食的话，我的生意就回来了。”

不过他庆幸还有戏拍，自嘲不然要喝西北风。目前他有2部戏剧，2档综艺节目在身。但综艺节目受到比较多影响，“以前一档节目3个月就录完，但现在很多地方不能去，节目拖延5到6个月还不一定能录完。”

他感性表示，现阶段，每个人都不容易，要面对各种挑战。

自嘲“沦陷”上网买鱼买虾

除了在拍的剧集《别来无恙》外，林明伦即将开拍新剧《哇到宝》，剧中他出演陈汉玮的弟弟，和哥哥对着干，算是一个反派角色。

他表示虽然以前和陈汉玮是多年的同事，但从未在戏剧方面合作，“新传媒艺人看上去好像不多，但就是有些艺人完全没机会合作。”

他赞陈汉玮演技了得，因此希望能把握这次机会，期待两人擦出火花。

《哇到宝》聚焦时下流行的电商题材，曾以船为家的林明伦也不能幸免网购。“我现在回到陆地了，已经‘沦陷’了。现在网购变得非常普遍，尤其最近因疫情关系有些巴刹关闭，买菜不方便，就上网买鱼买虾。

他自认，网购是一种新的趋势，已经在大家生活中不可或缺，但自己还是喜欢去超市购买日用品，认为不仅有购买的乐趣，也是一种调养身体的方式。