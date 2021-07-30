张家朗夺奥运剑击金牌 TVB改播《七公主》

（综合讯）剑击好手张家朗在本届东奥夺得剑击金牌，全港瞬间掀击剑热潮，香港无线电视（TVB）趁势改播以剑击为题材的《七公主》。

TVB日前宣布将在下月3日与9日于翡翠台分别推出《智能爱人》及《我家无难事》，不过，昨天（29日）突然宣布变阵，为配合近日剑击代表张家朗在东奥男子花剑个人赛为香港夺得历史性第二面金牌，加上其他港队运动员亦表现出色，全港掀起奥运热潮，决定趁势押后《我家无难事》，改播《七公主》，剧中身形娇小的邝洁楹饰演永不服输的剑击手。

《七公主》由黄翠如、林夏薇、高海宁、陈滢、江嘉敏、邝洁楹、刘佩玥及陈晓华等演出，剧中邝洁楹饰演剑击手，在比赛场上从不认输亦屡败屡战，并找高手郑子诚拜师学艺及刻苦训练。身高155公分的邝洁楹，为了这个角色可说是苦练4个月剑击，受训期间更是困难重重，经常受伤，像腹部、大腿等都曾中剑留下瘀伤。

吴诺弘（右）曾担任《是咁的，法官阁下》的武术指导，左为黄智贤。

另一方面，今年代表港队参加东奥的剑击队，除了张家朗之外，其中一名选手吴诺弘，其实是童星出身，是TVB御用的童星。

五官俊秀、颜值高的吴诺弘，3岁就以《心花放》出道，此后陆续参演了多部热门作品，如《宫心计》、《公主嫁到》等，曾和杨茜尧（杨怡）、佘诗曼、林峰、钟嘉欣等演员合作，2015年参与《四个女仔三个bar》后就退出影圈，开始往职业剑击手的方向发展。

去年，他和队友在男子花剑世界杯埃及站顺利进入四强，从而取得出征本届奥运资格，而在参加奥运时，马国明等也在网上为他加油打气。