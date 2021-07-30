抗疫片《中国医生》五大看点吸睛

由《中国机长》港导刘伟强执导、聚焦冠病疫情“风暴之眼”武汉市金银潭医院的《中国医生》下周四（8月5日）在本地公映。此片还在中国放映，20天票房突破12亿人民币（约2.5亿新元），有望踢走好莱坞片《玩命关头9》，冲上当地年度票房排行榜三甲。

《中国医生》是首部根据冠病疫情防控斗争的真实事件改编的主旋律电影，描述白衣逆行者纷纷挺身而出、争分夺秒地在武汉前线奋战。记者已看了电影，为读者整理五大看点。

一：聚焦抗疫之战最早打响的医院

疫情突如其来之际，武汉成为全球关注的焦点，而焦点的中心就是武汉金银潭医院。此院是中国抗疫之战最早打响的地方，也是《中》里的“主战场”。导演刘伟强透露，剧本经过反复打磨，去年8月才正式敲定聚焦金银潭医院。

二：角色原型为抗疫医生

影帝张涵予在片中饰演的“张竞予院长”以金银潭医院前院长张定宇为原型。张涵予在开机前，“跟班”张定宇院长三天，观察对方的一举一动。女主角袁泉扮演的重症医学科主任“文婷”，原型人物是重症医学科主任张继先。张继先曾赞袁泉：“这个角色虽然语言不多，但坚毅的眼神演出了一个主任带领全体医务工作者向前冲的模样。”其他角色也是众多抗疫英雄的缩影。

三：场景1：1搭建，医学顾问有喊‘卡’的权力

《中》搭建的场景，如ICU病房、医院楼道、大厅等都是严格按照医院的标准1：1搭建，戏里的呼吸机、除颤仪等医疗设备也是真的，等同把医院“搬进”摄影棚。

考量到有很多医生会看片，剧组不能出错。导演要求演员进行严苛的专业训练，力求精准，在拍摄期间也对剧组医学顾问说：“给你喊‘卡’的权力。”

四：戴口罩入镜，演员靠眼神传情

扮演前线医生的袁泉、朱亚文、李晨等演员得戴口罩演戏，只能靠眼神、语气和动作表达情绪。观众也必须从厚厚的口罩和防护服下“认人”。

五：演员阵容大小通吃

除了多名硬底子中生代演员，《中》的演员阵容也包括实力派“小鲜肉”，如《少年的你》的易烊千玺和《八佰》的欧豪，有望吸引各年龄层的观众入场。易烊千玺扮演经历蜕变的实习医生。欧豪饰演小人物“外卖小哥”，向疫情期间奉献过的平民英雄们致敬。

根据真实情节改编 观众容易产生共鸣

发行《中》的创艺电影掌舵人李慧娴向《联合晚报》分析电影的吸睛点。她指出：“它根据真实情节改编，演员也几乎在整部片里戴着防护罩和口罩，有时会一时认不出主角，可是，情节非常真实，观众很容易有共鸣，我觉得这是电影最大卖点，让我们知道医务人员执行职业时，心里的挣扎和矛盾。”

李慧娴坦言，看片时哭了几次，“武汉最后走出来了，电影很正面，给大家一个希望，情况会越来越好的。”

创艺电影会推出多部韩片，8月有车胜元、李光洙主演的《天坑》，9月预计有《尸杀列车》导演延尚昊担任编剧的《咒术尸战》。玄彬主演的犯罪惊悚片《交涉》和李炳宪、宋康昊领衔的航空灾难片《紧急迫降》也陆续公映。