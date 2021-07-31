不满《黑寡妇》串流同步影响分红 丝佳丽怒告迪士尼

（好莱坞讯）好莱坞女星Scarlett Johansson（丝佳丽约翰逊）以漫威电影宇宙系列中的“黑寡妇”角色跻身A咖，也成她职业生涯最具代表性的角色，三周前刚上映的独立电影《黑寡妇》（Black Widow）是她第七次，也是最后一次演出该角色，没想到却与发行该片的迪士尼影业闹上法院。身兼主角与制片的她，不满迪士尼同步在戏院与Disney+串流平台发行该片，造成她票房分红减少，于是透过律师控告迪士尼违约。

丝佳丽在诉状指合约中保证《黑寡妇》会优先在戏院上映，她本人并可依票房表现分红，但迪士尼却让《黑》在Disney+串流平台，以$29.99美元（约41新元）付费制同步发行，明显影响戏院的票房，造成她的分红减少，估算让她损失至少5000万美元（约6775万新元）。

迪士尼火速回应：“这个诉讼没有任何意义。对方冷酷地无视冠病疫情大流行对全球造成的可怕影响，这让人伤心且痛苦。”并强调迪士尼完全遵守与丝佳丽的协议，并爆料说，《黑寡妇》在Disney+发行后，她除了2000万美元片酬之外，还有额外分红。

丝佳丽的律师则反击说，迪士尼的做法看似为了防范疫情影响票房而所做的方案，实则是为了增加订阅人数，提高公司股价，“他们无视电影创作的协议，用这种短视的策略侵犯剧组团队的权力。”