《肃战肃绝》当肃毒人员 刘子绚更想演吸毒者

刘子绚在新剧《肃战肃绝》中出演肃毒执法人员，为角色还随中央肃毒局人员一起体验执法，但她坦言相比之下，更想挑战反派，出演吸毒者。

刘子绚最近在拍摄《肃战肃绝》，出演女主角，剧中搭档陈泂江和洪凌，三人皆为肃毒执法人员。其他艺人，如张哲通、徐鸣杰、阳光可乐等则出演吸毒者。

问及两类角色，如可自己选择，更想出演哪一类？刘子绚表示，这两种类型的角色都颇有挑战性。

她透露，为了体验角色，前段时间曾跟随中央肃毒局的工作人员出去执法，过程中有看到他们的辛苦之处，以及不为人知的一面。“他们也挺不容易的。”

未演过反派 想挑战

刘子绚也说，自己没有演过吸毒者，要如何演也没有经验，但可以用一些过往看过的电影或资料画面做参考，不过也是有很大挑战。“我至今没有真正演过反派，真的让我选的话，会选不一样的角色，会想挑战演吸毒者。”

而随中央肃毒局人员一起执法，有无遇到比较危险的情况？刘子绚则透露，中央肃毒局有考量艺人的安全，所以不会带他们参加有危险的行动，只是带他们去搜查一些前吸毒者的家。自己则会观看执法人员的举动，以及吸毒人员的反应。“这些人其实是前吸毒者，他们没有定期验尿，所以才上门去查。”

她也表示，这次行动让她对吸毒者有所改观，发现他们不像印象中体型干瘦。“他们看上去蛮正常，如果不是执法，在街上遇到，看不出他们是吸毒者。”

《肃战肃绝》剧组原定上周五邀请媒体探班，但因疫情关系最终取消了。刘子绚表示，剧组只因疫情延迟开工2周，另外一些拍摄场地因疫情关系做了更改，其他拍摄则都一切顺利。

与老公田铭耀欲朝数码平台发展

最近老公田铭耀签约新传媒，刘子绚表示支持，并分析最大原因是新传媒未来会打造数码平台供艺人发展，让艺人除了拍戏，也可以通过数码平台拍视频或做直播。

她说目前和田铭耀都想尝试往数码平台发展，“数码平台很大，他以后即使不做艺人，也可以朝这方面发展。”

田铭耀最近也在社媒发表不少冷笑话，刘子绚回应说，他这样做的目的是想用这些冷笑话试水本地观众，为以后拍视频做素材的收集。

刘子绚最近通过社媒庆祝和田铭耀结婚4周年，提及何时会考虑扩大家庭成员，她还是像过往一样回复，“顺其自然”。