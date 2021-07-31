挑战唱麦克神曲《拯救世界》 廖永谊：难度高吓到

“Ah Boy”廖永谊挑战美国已故乐坛天王麦克杰逊（Michael Jackson）演唱的《拯救世界》（Heal The World），他昨晚（7月30日）接受《联合晚报》访问时透露：“难度高，有点吓到！”

由麦克杰逊谱写并演唱的《拯救世界》发行于1991年，是一首呼唤世界和平的歌曲，也是一首关于儿童、地球、爱心的优秀作品，词曲都由歌王一手包办。在欧洲大部分国家打入单曲榜的前10，在英国单曲榜上停留了15周，售出40万张获金唱片认证。该支单曲被誉为“世界上最动听的歌曲”，单是YouTube上的MV浏览量超过1.86亿。

廖永谊是为本地民众联络所的Kolam Ayer Youth Network录制了两支MV——《拯救世界》与“Together We Can”，昨晚在Kolam Ayer Youth Network面簿推出，廖永谊说：“我唱歌功力不好，有难度。”《联合晚报》笑问他，不是有在歌台登台吗，他打趣说：“歌台我是局外人，偶尔表演一下。”他不讳言说，自己是中文派，唱英语歌得恶补。他说：“《拯救世界》彩排时很顺，正式录制时却一直NG，重录了20多次，都唱到沙哑。”另一首歌是旧的国庆歌“Together We Can”，他说：“与冯靖莹一起唱，我把有难度的交给她，她是专业的。”

两支MV是为了鼓励疫情中的国人，并呼吁大家留在家，保持安全，他觉得能参与特别有意义。

疫情影响拍戏 做直播维持生计

廖永谊因《我们的故事》系列里的“阿龙”走红，也演出《新兵正传4》《遇见贵人》和《杀手不笨》等电影。疫情影响了拍戏，但不气馁，努力做直播维持生计。

《拯救世界》的和音与吉他由赖俊元负责，弹琴则找了《我们的故事》系列里的“阿凤”，也即演出李国煌太太的本地演员薛素丽。廖永谊说：“常看到她在面簿上弹琴与粉丝互动，弹得很好，就找她来帮忙。”

薛素丽对《联合晚报》》说，3岁4岁开始学钢琴，并考获8级钢琴文凭，她为《拯救世界》玩键盘。她认为平时在面簿玩琴，节奏可自己控制，但录制《拯救世界》就得与其他人配合：“我准备的Key太高，就降Key，不过整个效果出来很好，看了很开心。”

薛素丽拍摄《我们的故事》之前就认识廖永谊，两人合作5频道犯罪题材剧，但不熟，后来因《我们的故事》而变成好朋友。她中学常在学校的礼拜（Church Service）演奏钢琴：“为表演而弹琴，《拯救世界》还是第一次。”她说接下来也许会练习唱歌，在面簿挑战自弹自唱。