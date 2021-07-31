谢霆锋轰港片吃老本 言论获网民赞：不是徒有其表

（香港讯）谢霆锋宣传已故陈木胜（Benny）执导及监制的电影《怒火》，接受节目《从何说起》的访问，大胆谈到香港娱乐圈断层问题，直言不能再用小聪明去做演艺圈，此番言论得到不少网民的认同，谢霆锋更被激赞：“真是一个踏实低调有头脑的人”“不是徒有其表”和“真理”。

当主持人提到看港产片时，依然会看到不少老一代的面孔，谢霆锋称这是一个很不健康的现象：“导演们还是那几个，动作导演们一直只有那几个，这并不是一个健康的循环，这是一个吃老本的现象。人家是一个产业链，就算是再红的艺人，其实他不会红好久好久的，因为到了七八年之后，公司就会找一些新血去取代他们。”可惜，谢霆锋就指每次看到隧道口的海报依然会见到譬如谭咏麟、陈奕迅和自己等人“老一代”的面孔，因为新人仍然未有机会有代表作，对于娱乐圈是一个非常危险的事情。

被问道形成香港娱乐圈断层问题的成因，他敢言地讲道：“哇，这个说出来应该会被扁吧？问题出在我们不愿意投放时间跟金钱，人家的练习生是可以练个八、九年才出道。我们练个九个月就觉得他要出来赚钱了，就出在这里。（你说的我们是指？）就是我们的乐坛，我们的影坛，所以当我们看到国外的练习生们或者是歌手们唱得好厉害、跳得好厉害、打得好厉害，因为他们没有希望去赚这个短线的钱，他们投放了好多时间去练，所以一支一支像军队出来的，在这舞台上去打仗。”

谢霆锋更提到陈木胜导演的离世，他感叹：“我其中一个最好的搭挡也离开了，我接下来更想多拍一些香港动作电影，我找谁呢？你要我重新去跟一个新的搭挡去建立信任是得多长的时间啊？我从19岁拍《特警新人类》的李忠志，非常著名的香港的动作导演到我现在拍《怒火》其实还是那些前辈，当然他们还是很厉害，但是有新的选择吗？其实是没有，霆锋也四十（岁）了，你找个24的来打打看，不是说谢霆锋好，谢霆锋绝对不够好，但是没有其他选择了，这是真正的娱乐圈问题，我只能说不能再用小聪明去做这个演艺圈了。要跳舞吗？就好好跳，要玩乐器就好好学乐理，现在成名不难，你脱了裤子出去跑个圈你马上成名，但这是否一个好的现象？或第二、三次就被人家忘记了。所以你如何成名，但是可以留下作品，这才是比较长久的成绩。”

谢霆锋出动35万钢琴 邀甄子丹拍MV

谢霆锋近日推出新歌《对峙》，是他与甄子丹主演的《怒火》主题曲，他亲自作曲兼编曲，创作时有询问子丹意见，更邀对方于MV弹琴演出。甄子丹笑言：“霆锋好大胆，找我帮他拍MV是好冒险，因为很容易拉低了整个MV的观感。”

能够邀得钢琴高手子丹助阵，剧组特别找来价值200万港元（约35万新元）的三角演奏琴，霆锋说：“我觉得一定要给最好的让丹哥弹！我好羡慕男子可以弹琴，一个武功高强的人弹琴，是一件好有型的事。”

为了弹奏时表现精准，子丹表示事前加紧练习：“尽量做到好啦。”霆锋亦不敢怠慢，出动全球只有29支的私人珍藏电结他，营造一个最华丽的音乐火併画面。